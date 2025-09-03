¡Ö°ì½ÖÃ¯¡©¤Ã¤Æ¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¡×¶¦±é½Å¤Í¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È·ëº§¤«¤é4Ç¯¡Äà·ãÊÑá32ºÐÇÐÍ¥¤Î´ñÈ´¤Ê»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤À¨¤µ¡×
¶â¿§¤ÎÃ»¤á¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç
¡¡¶¦±é½Å¤Í¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é4Ç¯¡Ä¡£32ºÐÇÐÍ¥¤Î´ñÈ´¤Êà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ(35)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÇÉ¼ê¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡£¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤¿Ã»¤á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÁ´¿È¹õ¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Î¶¦±é¼Ô4¿Í¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëà»£±Æ¤Î»×¤¤½Ðá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤À¨¤µ¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¯¤ë¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¤Ï2016Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÅ®¤ì¤ë¥Ê¥¤¥Õ¡×¤ä20Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö»å¡×¤Ç¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾®¾¾ºÚÆà(29)¤È21Ç¯¤Ë·ëº§¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£