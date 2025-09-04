俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、大麻を含む植物片を所持したなどとして3日、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。

数々のドラマ、映画に出演している若手ブレーク俳優の1人で、放送中のTBS系「日曜劇場」連続ドラマ「19番目のカルテ」にも出演中で、衝撃が広がっている。

所属事務所は公式ホームページに謝罪コメントを発表した。

コメント全文は以下の通り。

弊社所属 清水尋也の報道に関しまして

この度は、弊社所属清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません。これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。

2025年9月3日

有限会社オフィス作