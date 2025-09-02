Ta_2/ex OLDCODEX(鈴木達央)再始動！ライブ＆新音源リリースも発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

OLDCODEXの活動終了以降、Ta_2/ex OLDCODEX(鈴木達央)が約5年ぶりとなる音楽活動を「SHINKIRO&Co.」(シンキロウ)として再開することが発表となった。

また、正式なライブと新音源のリリースも発表。10月13日(月/祝)には品川インターシティホールでのワンマンライブ「cantabile con anima」(※読み カンタービレ コン アニマ)の開催が決定。同時に、ライブ会場/通信販売限定の新音源（Blu-ray付き）もリリースされる。

昨年末よりFC会員限定でのファンミーティングにてアコースティック形式でのミニライブは行っていたが、今回の品川インターシティホールでのライブは満を持してバンドスタイルでの公演となる。

この「SHINKIRO&Co.」(シンキロウ)」とはボーカルTa_2を中心として、様々なミュージシャンとの交わりを経て音楽を作り上げる、出入り自由の音楽プロジェクト。「&Co.」はそうした「仲間たち」と「それを支えるファン」を表す記号「カンパニー」である。

そして「SHINKIRO&Co.」においての彼は、音楽活動時に馴染のある、「Ta_2」名義での活動となる。

今までの音楽活動から更なる進化/深化を遂げたTa_2の新たなスタートとなるこの公演と新譜は全音楽ファン必見だ。

ここで同時に発売されるライブ会場/通信販売限定の新音源には、新曲5曲が収録される。今まで音楽活動の中心であった「バンド形態」から手触りの異なる音源の作成がまさに現在進行中で、Ta_2の持つ「音楽好き」の側面が、以前以上に前面へと押し出されている楽曲ばかりである。完成を楽しみにしていて欲しい。

またこちらにはBlu-ray映像も付くこととなった。内容は2025年6月17日，6月18日にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて行われたファンミーティング「空中楼閣のラボラトリ」の演奏シーンと、今までTa_2の音楽活動においてはあまり映像化はされてこなかった楽屋風景やリハーサルシーンなどが含まれた貴重な内容となっている。こちらもコアファンならずとも必見だろう。

本作品の内容詳細、通信販売の受付詳細は追って発表される。充実した内容となることは間違いない本作品の今後の情報を楽しみにして欲しい。

「SHINKIRO&Co.」(シンキロウ)として、音楽シーンに新しい一歩を踏み出すTa_2。2025年下半期の音楽シーンから駆け抜け始める彼の今後の活動から目を離すな。

●ライブ情報SHINKIRO&Co.cantabile con anima2025年10月13日（月/祝）品川インターシティホール開場17:00 / 開演18:00

チケット料金

前売り 6,500円(税込) / 当日券7,500円(税込)

スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要

プレオーダー（イープラス）

受付期間：2025年9月1(月) 12:00〜9月7日(日) 23:59

https://eplus.jp/shinkiro-co/

※イープラス抽選受付 ※1人4枚まで

※電子チケット(スマチケ）・紙チケット選択可 ※スマチケは分配可

※発券開始：各公演日の1週間前〜

入金期間：2025年9月11(木) 13:00〜9/15(月/祝) 21:00

チケット一般発売日：2025年9月20日(土)

(問) DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

