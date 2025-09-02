古川 慎、「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom」Blu-ray発売を記念したプレミアム上映会が東京と大阪の映画館にて開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優、アーティストとして活動中の古川 慎のライブ映像商品「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom」Blu-rayの発売を記念して、過去のライブ映像のプレミアム上映会を新宿ピカデリー（東京都）となんばパークスシネマ（大阪府）で開催することが決定した。

上映会の対象となるのは自身初の単独配信ライブ「MAKOTO FURUKAWA Streaming Kinema “from fairytale”」、初の有観客ライブ「Furukawa Makoto 1st Re-Live “Call” in the BOX」、そして今年4月に開催された「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演」の3本で、2nd LiveはBlu-rayの発売に先駆けた先行上映会となっている。

「MAKOTO FURUKAWA Streaming Kinema “from fairytale”」と「Furukawa Makoto 1st Re-Live “Call” in the BOX」は2025年12月14日（日）、「Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演」は2026年1月24日（土）の上映となり、チケットは販売中。

また、Blu-rayを予約した方を対象に、2nd Liveの上映会後、実施期間中にそれぞれの上映会チケットの半券を2種、アニメイトの対象店舗に持っていくと、特典としてブロマイドがもらえる半券キャンペーンも実施が決定している。

ぜひ、年末年始に映画館の大スクリーンで古川 慎のライブを堪能してほしい。

●イベント情報古川 慎プレミアム上映会2025年12月14日（日）14:00開演MAKOTO FURUKAWA Streaming Kinema “from fairytale”2025年12月14日（日）15:35開演Furukawa Makoto 1st Re-Live “Call” in the BOX2026年1月24日（土）15:00開演Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom・東京公演

会場

新宿ピカデリー（東京都）

なんばパークスシネマ（大阪府）

※開場時間は映画館によって異なります。

料金

3,000（全席指定／税込）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

プレリザーブ（抽選）

2025年9月1日（月）18:00 〜 9月22日（月）23:59

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/furukawamakoto-pr/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

一般発売（先着）

´2025年10月8日（水）18:00 〜 12月12日（金）12:00

2025年10月8日（水）18:00 〜 2026年1月23日（金）12:00

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/furukawamakoto-pr/

セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

チケットに関する注意事項

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

プレイガイドチケットに関するお問い合わせ

チケットぴあ ヘルプページ

https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

古川 慎プレミアム上映会情報サイト

https://liveviewing.jp/furukawa-joueikai/

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

関連リンク

古川 慎オフィシャルサイト

https://furukawamakoto.lantis.jp/