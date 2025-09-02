岸田教団&THE明星ロケッツ、ハロウィンの夜に無料野外ワンマンライブを実施！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年5月2日に荒天により惜しくも中止となった、伝説の岸田教団&THE明星ロケッツの無料ライブ企画『一発逆転肉フェスライブ』。ファンからの熱い要望に応える形で、振替公演の実施が正式決定した。

公演は2025年10月31日（金）、池袋西口公園野外劇場 グローバルリングシアターにて開催。本公演は、毎年秋に開催される都市型カルチャーイベント「TOSHIMA STREET FES 2025」の前夜祭プログラムとして行われ、入場無料でどなたでも観覧可能となっている。

5月の開催では、「投げ銭で岸田教団を救済せよ」というコンセプトのもとクラウドファンディングで開催資金を募った話題の企画。約1,000万円を超える支援が集まり、ネットニュースにも取り上げられるなど大きな注目を集めていた。今回はその“リベンジ公演”となるだけに、本人たちにとってもファンにとっても、まさに念願のステージとなる。

さらに、TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』のオープニング主題歌「レベルを上げて物理で殴る」を担当することが発表され、タイアップシーンでも勢いを見せる中、メジャーデビュー15周年を記念した全国ワンマンツアーもスタートし、仙台・埼玉・大阪・名古屋・福岡・東京を巡る。振替公演は、その熱気をさらに押し上げる形での開催となる。

●イベント情報

岸田教団リベンジワンマンライブ

「雨が降るなって言ってんじゃないの。俺たちの野外ライブの日に降んなって言ってんの。」

2025年10月31日（金）

開場17:30／ 開演18:45

会場：池袋西口公園野外劇場 グローバルリングシアター

※後日詳細発表

TOSHIMA STREET FES（TSFes）2025

2025年11月1日(土)・11月2日(日)・11月3日(月・祝)

会場：池袋西口公園グローバルリング、中池袋公園、harevutai、池袋第三小学校 ※その他今後のリリースで発表予定

入場料：無料 *一部有料コンテンツ有

主催：TOSHIMA STREET FES 実行委員会（(株)MoveX、(株)FNMD、ISARIBI(株)、(株)Xcountry）

共催：豊島区、一般社団法人Hareza池袋エリアマネジメント、チームとしま ※その他今後のリリースで発表予定

協賛：※今後のリリースで発表予定

イベント公式サイト

https://ts-fes.com/

●ライブ情報

メジャーデビュー15周年を記念したワンマンライブ

「岸田教団15周年記念総決算大セール」開催

9/20(土) 大阪ESAKA MUSE

9/21(日) 名古屋JAMMIN’

10/5(日)福岡 BEAT STATION

11/9(日)Zepp Shinjuku 東京

チケット一般販売中

イープラス

https://eplus.jp/kisidakyoudan2025/

ローチケ

https://l-tike.com/kisidakyoudan/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/kisidakyoudan-a/

＜岸田教団&THE明星ロケッツ プロフィール＞

メンバー: 岸田(Bass) ichigo (Vocal) はやぴ~ (Guitar) みっちゃん (Drums)

岸田教団&THE 明星ロケッツとは、2007 年、東方アレンジサークルとして同人活動していたリーダー岸田の呼びかけにより軽い気持ちで結成。ライブ一度限りで解散するはずだったがなぜか今日に至る。

2010 年に TV アニメ「学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD」の主題歌「HIGHSCHOOL OF THE DEAD」でメジャーデビュー。同人活動と並行しなかがら、その後も「ストライク・ザ・ブラッド」「GATE(ゲート)自衛隊、彼の地にて斯く戦えり」「とある科学の超電磁砲 T」など多くのアニメ主題歌を担当。

2021 年にはこれまで担当したアニメ主題歌を集めたベストアルバム「異世界転生したらベストアルバムでした。」、2022 年には TV アニメ「転生したら剣でした」オオープニングテーマ「転生したら剣でした」をリリースするなど、積極的なリリース活動を行う傍ら、多くのフェス・イベント、ならびにワンマンラライブも行う。

2024 年 6 月、約 5 年半ぶりのオリジナルフルアルバム「BERSERKERS」をリリースした。

関連リンク

岸田教団&THE明星ロケッツオフィシャルサイト

https://kisidakyoudan.jp/