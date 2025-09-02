ゆいにしお、新曲「Family」がTVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』EDテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ゆいにしおの新曲「Family」が、2025年10月より放送開始のTVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のEDテーマに決定した。

原作は WEB小説サイト「小説家になろう」にて連載後、角川BOOKSから書籍化された大人気ライトノベル。

現代日本の科学者がチート能力を持つ少女エレンへと転生し、伝説の英雄の父・ロヴェルと精霊の女王の母・オリジンのもと精霊界で穏やかな日々を過ごしていた。修行のために訪れた人間界で巻き込まれていく王家の陰謀に前世の知識と圧倒的チートで対抗する、最強才女の痛快舌戦ファンタジー。

EDテーマ曲となった「Family」は、『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のポイントの一つにも重なる“家族愛”をテーマに、大切な人を改めて大切にしたくなるような温もりにあふれた一曲。

優しくも開放感のあるサウンドにゆいにしおの伸びやかな歌声が重なり、聴く人を優しく包み込むような雰囲気に仕上がっている。

「Family」は2025年10月8日（水）より各配信サイト・サブスクリプションサービスで配信がスタートするので、配信を楽しみに待とう。

＜ゆいにしお コメント＞

このたびEDテーマを担当させていただくことになりました、シンガーソングライターのゆいにしおです。

知らない人と家族になっていくエレンの姿は、人と出会い、繋がりを育んでいく私たちの姿とも重なります。

悩んだり笑い合ったりしながらも、大切な人と共に歩んでいく。

そんな日々に、この曲がそっと寄り添えたら嬉しいです。

●作品情報TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』TOKYO MXにて10月5日より毎週日曜23:30〜ＢＳ日テレにて10月5日より毎週日曜23:30〜北海道テレビ放送にて10月7日より毎週火曜26:35〜※放送日時は変更の可能性がございます。配信情報dアニメストアにて10月5日より毎週日曜24:00〜U-NEXT／アニメ放題にて10月8日より毎週水曜24:00〜ほか各配信プラットフォームにて順次配信※配信日時は予告なく変更になる場合がございます。

＜あらすじ＞

精霊界で暮らす8歳の少女・エレンは、元々現代日本で科学者をしていた転生者。物質を化合させたり、構造配列を好きに変えられるというチートスキルを持つ。

そして、父・ロヴェルは国を救った伝説の英雄、母・オリジンは元始の母にして精霊の女王！

一家は、精霊界で穏やかな日々を過ごしていたが、ロヴェルとエレンが修行のために人間界を訪れた事をきっかけに、王家の陰謀に巻き込まれてゆく――

精霊の力を手中に収めようとするラヴィスエル王子の策略に、エレンは前世の知識と圧倒的チートで対抗する！

「腹黒さんの宣戦布告ですね。受けて立ちましょう！」

最強才女の痛快舌戦ファンタジー！

【STAFF】

原作：松浦 『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』（株式会社KADOKAWA／カドカワBOOKS刊）

原作イラスト：keepout

コミカライズ：大堀ユタカ（株式会社スクウェア・エニックス／ビッグガンガンコミックス刊）

監督：福島利規

シリーズ構成/脚本：待田堂子

キャラクターデザイン：大沢美奈

美術監督：魏斯曼

色彩設計：須藤萌

撮影監督：吉成株

編集：山岸歩奈実(REAL-T)

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：馬瀬みさき

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：J.C.STAFF

【CAST】

エレン：深川芹亜

ロヴェル：興津和幸

オリジン：中原麻衣

ラヴィスエル：水中雅章

ガディエル：千葉翔也

●配信情報

Digital Single

「Family」

10月8日発売



品番：COKM-45920

価格：￥262（税込）

●ライブ情報

ゆいにしお自主企画「BIG LOVE」

10月5日（日） 名古屋・鶴舞KDハポン

w/wowdow、多部大

10月6日（月） 東京・下北沢mona records

w/Kaco、マコトコンドウ

OPEN 18:30/START 19:00

チケット

前売：￥3,500/当日：￥4,000(+1Drink)

詳細はこちら

https://yuinishio.com/live

＜Profile＞

透明感の中にも深みのある声と、シティポップをルーツに持つ音楽性から生み出される心地よいメロディーが持ち味の女性シンガーソングライター。 日常を切り取った共感性の高い歌詞を叙情的な表現で歌い上げる楽曲は、「生活を彩る音楽」として20代の女性を中心に幅広い層へ浸透している。

2021年10月にTVアニメ「真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました」のオープニングテーマに「息を吸う ここで吸う 生きてく」が決定。

2022年4月にリリースされた配信Sg「ワンダーランドはすぐそばに」が、TOKYO MX月曜ドラマ『片恋グルメ日記2』のエンディング主題歌に決定。同年10月、1st Full Album『tasty city』リリースをもって日本コロムビアよりメジャーデビュー。収録曲「mid 20s」が全国35局のラジオパワープレイを獲得、更にJ-WAVE「TOKIO HOT 100」、billboard JAPAN「Heatseekers Songs」等の大型チャートの上位にランクイン。同年12月には「LINE NEWS AWARDS 2022」の「NEXT NEWS賞」を受賞した。

2023年1月にはTVアニメ「英雄王、武を極めるため転生す 〜そして、世界最強の見習い騎士 〜」のエンディングテーマに「セルフハグ・ビッグラヴ」が決定。更に、同じく2023年1月から放送のTVドラマ「来世ではちゃんとします3」のエンディングテーマに「会いたいな今夜」が決定。

2024年1月から放送のTVアニメ「真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd」のオープニングテーマに「routine life」が決定。

日比谷音楽祭や台湾のアニメエキスポなど大型イベントへの出演も果たした。

関連リンク

ゆいにしおオフィシャルサイト

https://yuinishio.com

TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』公式サイト

https://hahanoha-anime.com