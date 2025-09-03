サイエンスアーティストでYouTuberの市岡元気さんは9月2日、自身のXを更新。iPhoneのおかげで助かったことを報告し、さまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：市岡元気さん公式Xより）

写真拡大

サイエンスアーティストでYouTuberの市岡元気さんは9月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。iPhoneが命を救った？ ことを報告しました。

【写真】一体何が？ 割れたiPhone

「まさか恋の矢かな？！」

「胸に入れておいたこれのおかげで助かった　ありがとう！」と報告し、写真を2枚載せている市岡さん。透明のカバーを着けているiPhoneですが、一部にまるで弾丸が当たったかのような破損が見られます。iPhoneの本体自体もダメージを受けているようです。

コメントでは、「まさか恋の矢かな？！」「何がそんな風に携帯を壊したの？」「銃撃事件ですか？」「胸に入れておいた〇〇で命拾いした系のやつ、実在する出来事なんだ　フィクションだけだとばかり」「どんな時もあなたを守ってくれる。そう、iPhoneならね」「そんなアニメみたいな事があるんか」など、さまざまな声が上がりました。

「学べてためになる実験」動画公開

チャンネル登録者数107万人超えのYouTubeチャンネルを運営する市岡さん。「学べてためになる実験」動画を公開しています。今回のiPhoneについても実は「この写真はネタです！実際はアクリルの盾・ヘルメット・ゴーグルでしっかり安全管理をし、僕たちは遠くから見守っていました。犠牲になったのは近くのカメラだけです」と明かしていました。気になる人は、ぜひ市岡さんのチャンネルもチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)