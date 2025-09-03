「銃撃事件ですか？」サイエンスアーティスト、iPhoneで命拾い？ 「そんなアニメみたいな事があるんか」
サイエンスアーティストでYouTuberの市岡元気さんは9月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。iPhoneが命を救った？ ことを報告しました。
【写真】一体何が？ 割れたiPhone
コメントでは、「まさか恋の矢かな？！」「何がそんな風に携帯を壊したの？」「銃撃事件ですか？」「胸に入れておいた〇〇で命拾いした系のやつ、実在する出来事なんだ フィクションだけだとばかり」「どんな時もあなたを守ってくれる。そう、iPhoneならね」「そんなアニメみたいな事があるんか」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】一体何が？ 割れたiPhone
「まさか恋の矢かな？！」「胸に入れておいたこれのおかげで助かった ありがとう！」と報告し、写真を2枚載せている市岡さん。透明のカバーを着けているiPhoneですが、一部にまるで弾丸が当たったかのような破損が見られます。iPhoneの本体自体もダメージを受けているようです。
「学べてためになる実験」動画公開チャンネル登録者数107万人超えのYouTubeチャンネルを運営する市岡さん。「学べてためになる実験」動画を公開しています。今回のiPhoneについても実は「この写真はネタです！実際はアクリルの盾・ヘルメット・ゴーグルでしっかり安全管理をし、僕たちは遠くから見守っていました。犠牲になったのは近くのカメラだけです」と明かしていました。気になる人は、ぜひ市岡さんのチャンネルもチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)