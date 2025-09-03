俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで3日逮捕されたことを受け、同日、所属事務所「有限会社オフィス作」が公式サイトを更新。謝罪するとともに本件について「今朝のニュース速報で初めて知った」と明かしている。

同事務所は「この度は、弊社所属清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております」と事前に把握していなかったことも明かした。

「今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」とし「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます」と呼びかけた。

最後に「ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と呼びかけた。

清水容疑者は2012年に映画「震動」で俳優デビュー。その後、「渇き。」や「東京リベンジャーズ」シリーズといった話題作に出演する実力派俳優で、現在はTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」で、医療を題材としたドラマ作品に初挑戦していた。