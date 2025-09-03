女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は4日、第114話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

柳井嵩（北村匠海）は漫画懸賞に挑み、大賞を受賞。柳井のぶ（今田美桜）は大喜びし、嵩は感謝を伝える。数日後、八木信之介（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれ、楽しいひと時。翌日、のぶが登美子（松嶋菜々子）に茶道を習っていると、あの手嶌治虫（眞栄田郷敦）が柳井家を訪ねてくる。

第113話（9月3日）、手嶌からの仕事の電話を取ると、イタズラと勘違いしたのか、嵩は「君、こういうことはもうやめたまえ」と即座に切ったが、果たして。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。