ニューウェルブランズ・ジャパンが展開する筆記具ブランド「WATERMAN（ウォーターマン）」は、新作「オペラ コレクション」の先行販売を9月10日から丸善丸の内本店、銀座 伊東屋 本店、丸善日本橋店、伊東屋横浜店（横浜タカシマヤ）の4店舗にて開始する。なお、一般販売は9月16日からを順次開始される。

WATERMANは、フランスを拠点とした高級筆記具ブランド。艶やかな漆黒と華やかなゴールド、そしてオペラカーテンをモチーフにした装飾が特長の「オペラ コレクション」は、140年以上受け継がれたスピリットと職人技、そしてフランスで培った自信と情熱が息づく特別なコレクションとなっている。パリ・オペラ座の壮麗な世界観を表現した万年筆およびボールペン4モデルがラインナップされている。

本コレクションは、WATERMANのフラッグシップモデル「エクセプション」をはじめ、流線型の「カレン」、存在感ある「エキスパート」、スリムで上品な「メトロポリタン」の4モデルで展開される。価格は22,000円から。