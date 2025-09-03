タレントの板野友美さんは9月2日、自身のInstagramを更新。海での仲間たちとの写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの板野友美さんは9月2日、自身のInstagramを更新。海での仲間たちとの写真を公開しました。

【写真】板野友美、美女たちと集合ショットに反響！

「ノースリーブ似合いますね」

板野さんは「仕事も遊びも全力な仲間たち︎」とつづり、7枚の写真を投稿。海で仲間たちと過ごす様子を公開しました。白いキャミソールにジーンズを合わせ、サングラスを頭に乗せたリラックススタイル。仲間たちとの楽しい時間を満喫している様子が伝わってきます。

この投稿にファンからは、「みんなかわいい」「絶好の海日和」「仕事も遊びも全力って言葉とても好き」「本当にすてきなお仲間さん！」「ともちん率いる美女軍団」「ノースリーブ似合いますね」「ともちんスタイルえぐい　あんじゅもいるー！」「海似合う」「最強」などの声が寄せられました。

「オデコが最強」

板野さんは8月31日の投稿でも、「夏女はわたしだ」とつづり、海でのリラックス姿を披露。コメントでは、「かわい過ぎる」「オデコが最強」「笑顔がとてもすてき」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)