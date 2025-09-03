iichikoºÌÅ·¡ß¥«¥ó¥Ñ¥ê¤Î¿·¥«¥¯¥Æ¥ë ¡Ö¹í¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¡×ÃÂÀ¸ ¥³¥é¥Ü´ë²è¤òÅ¸³«
»°ÏÂ¼òÎà¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ç¡Öiichiko ºÌÅ·¡×¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥¥å¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥ê¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥¥å¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥ê¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖImbibe¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¤¥Ö¡Ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÀ¤³¦Åª¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡£13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï9·î22¡Á28Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏCAMPARI JAPAN¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡£¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Î³«ºÅ¤ËÅö¤¿¤ê6·î¤«¤é¹ñÆâÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¼Ò¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¡Öiichiko ºÌÅ·¡×¤È¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥ê¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¹í¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¡á¼Ì¿¿¡×¡Ê¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¤Ï¥«¥ó¥Ñ¥ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ù¥ë¥â¥Ã¥È¡¢¥¸¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°Õ¡Ë¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÆ±¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¡ÖThe SG Club¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖSG Group¡×¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¸å´×¿®¸ã»á¤È¥«¥ó¥Ñ¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¾®Àî¾°¿Í»á¤¬½é¶¦±é¡£
¡Ö¹í¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¡×¤ò´°À®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿ÆÃÊÌÆ°²è¤ò8·î19Æü¤«¤éSNS¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼´ë²è¤ä¡¢WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖBar Times¡×¤Ç³«È¯¼Ô¤ä¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬¡Ö¹í¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¡×¤Î³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤äÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡Ê8·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢Á´3²ó¤Î¸ø³«Í½Äê¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¸å´×»á¤È¾®Àî»á¤Ë¤è¤ë¥«¥¯¥Æ¥ëÂÎ¸³´ë²è¡Ê8·î26Æü¡Ë¤ä¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Î°ìÉô¤Ç¡Ö¹í¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¥¦¥£¡¼¥¯¸ÂÄê´ë²è¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£