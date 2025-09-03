「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日正午現在で黒田グループ<287A.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



３日の市場で黒田グループは横ばい圏で推移。同社は、エレクトロニクス業界や自動車業界へ電子部品、電気材料などの販売を手掛けている。昨年１２月に東証スタンダード市場に新規上場している。２８年３月期を最終年度とする３カ年計画では、株主資本配当率（ＤＯＥ）７％及び累進配当を採用する株主還元方針を公表。２６年３月期の年間配当は前期比１円増の６１円を計画しており、株価は配当利回り６．７％前後の水準にある。９月２６日に中間配当（３０円）の権利付き最終日を迎えることもあり、ここからの配当権利取りの動きも期待されている。



出所：MINKABU PRESS