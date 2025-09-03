ÌÀÀ±¿©ÉÊ ½Á¤Ê¤·ÌÍ¤¬Àä¹¥Ä´ ¡ÈÄ¹¤¤²Æ¡É¤ÎÂÐºö¤¬ÁÕ¸ù ¡Ö¤Ö¤Ö¤«Ìý¤½¤Ð¡×5³äÁý
ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ï25Ç¯½Õ¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö½Õ²Æ²Æ ½Á¤Ê¤·ÌÍ³ÈÂçÀïÎ¬¡×¡£½ë¤¤²Æ¤ÎÄ¹´ü²½¤òÁÛÄê¤·¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¾Æ¤½¤Ð¤äÌý¤½¤Ð¤Ê¤É½Á¤Ê¤·ÌÍ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇä¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4¡Á6·î¡Ë¤Ï¤³¤Î»Üºö¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢Çä¾å¼ý±×¤Ï8¡óÁý¤È¶È³¦Ê¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼çÎÏÉÊ¡ÖÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Æó¥±¥¿Áý¡¢È¯Çä24Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¡ÖÌÀÀ± ¤Ö¤Ö¤«Ìý¤½¤Ð¡×¤¬5³äÁý¤È¸£°ú¤·¤¿¡£
¡Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¡×ËÎ±¼ÒÄ¹
¤³¤Î¤Û¤É³«ºÅ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ÎÀÊ¾å¡¢ËÎ±¾¼¹À¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø½Õ²Æ²Æ ½Á¤Ê¤·ÌÍ³ÈÂçÀïÎ¬¡Ù¤Ï¾®Çä¶È¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ºÝ¤âÈó¾ï¤Ë¹¥È¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê»Å³Ý¤±¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍÈÎÇä¤Î¤¦¤Á½Á¤Ê¤·ÌÍ¤ÎÈæÎ¨¤¬51¡¦5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢ÂÞÌÍ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¤ÏÌó43¡ó¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ7¡¦9¡ó¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¶È³¦Ê¿¶Ñ¤Î¹½À®ÈæÌó17¡ó¡ÊÂÞÌÍ¡Ü¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¼çÎÏÉÊ¡ÖÌÀÀ± °ìÊ¿¤Á¤ã¤óÌëÅ¹¤Î¾Æ¤½¤Ð¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Æó¥±¥¿Áý¥Ú¡¼¥¹¤È¹¥Ä´¤À¡£22¡Á24Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3¤«Ç¯·×²è¤Ç¡¢¥½¡¼¥¹¤Í¤ê¹þ¤ßÌÍ¡¢¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤Õ¤ê¤«¤±¡¢¤«¤é¤·¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÉÊ¼Á¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¡£ºòÇ¯²Æ¤«¤éÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤â¹¥É¾¤ÇÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÏÃÏÈ×¤ÎÅìÆüËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¤â¸²Ãø¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡Ø°ìÊ¿¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÇä¾å¤ò¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ð¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊËÎ±¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡ÖÌÀÀ± ¤Ö¤Ö¤«Ìý¤½¤Ð¡×¤ÏÁ°3·î´ü¤ËÇä¾å¤¬7³äÁý¤ÈÈôÌö¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏSNS¤Ç³È»¶¤·¤¿¡ÈÈÓ¥Æ¥íÆ°²è¡É¡£24Ç¯½Õ¤Ë¾ßÌý¥À¥ì¤Í¤ê¹þ¤ßÌÍ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶ËÂÀÌÍ¤ËÇ»¸ü¤Ê¾ÆÆÚ¾ßÌý¥À¥ì¤¬Íí¤àÍ£°ìÌµÆó¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥«¥Ã¥×Ìý¤½¤Ð¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÇä¾åâ1¡Ê½ÐÅµ¡§¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬ÇÛ²ÙÎ¨¤¬Ìó5³ä¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÎëÌÚ¹¯ÌÀ¾ïÌ³¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö½Á¤Ê¤·ÌÍ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¼êÇö¤À¤Ã¤¿¹â²Á³ÊÂÓ¾¦ÉÊ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÅìµþ¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ì»Ï¤á¤¿¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ì¤ÐËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÂ½¿§¤Ê¤¯Çä¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö¼Ò¤Î½Á¤Ê¤·ÌÍ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£