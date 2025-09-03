子宮体がんによる子宮摘出手術を経て、抗がん剤治療の完了と撮影現場への復帰を公表していた俳優の西丸優子さんが、自身のインスタグラムを更新。脱毛中の頭のケアについて投稿しました。

【写真を見る】【 がんサバイバー 】西丸優子さん 脱毛中の頭皮のケアを紹介 「元気すぎるぐらい剛毛多毛が生えてきております」





西丸さんは、抗がん剤治療で脱毛した際の画像と、現在の髪型の画像を掲載して、フォロワーからの質問が多いという、脱毛中の頭のケアについて、「髪がある今以上に、念入りにシャンプーを毎日して、乾燥しないように保湿をしっかりしていました。」と綴りました。







その理由として西丸さんは、「抗がん剤後は、髪がクルクルになってしまう方が多いということがわかって、その理由を調べていたら」「脱毛している期間に、いったん毛根が塞がってしまうから、毛根の形が変わってしまって癖毛になる。というのが一番の理由だということがわかりました。」と投稿。続けて、「毛根の皮脂汚れなどをしっかり取り除いておいた方が、丸い毛根の形が保たれるのではなかろうか……」「保湿をしっかりした方が、毛根の丸い形が崩れにくくなるのではないか？？と考えて始めたわけなのです。」と明かしています。







西丸さんは「何のエビデンスもないし、ただの私の思いつきからの見解なのですが……」としたうえで、自身で行った２つの頭皮のケア方法を紹介しています。

毛根の皮脂汚れ対策としては、「シャンプーは泡で出るタイプの炭酸シャンプーを使っていました。毛根の皮脂汚れをしっかりとれるように！念入りにスカルプケア！！」また、頭皮の保湿については、「お風呂あがりには、ヘパリン配合の化粧水で、しっかり保湿をしていました。とにかく毎日欠かさずこれをやりました！」と投稿。









西丸さんは、「そのおかげなのか、現在は多少、元々の髪質より癖っぽくはなってますが、クルクルではないし、元気すぎるぐらい剛毛多毛が生えてきております。」と綴り、続けて、「信じるか信じないかはあなたしだい……」「もし宜しければ脱毛中の皆さま、試してみて下さい。」と締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】