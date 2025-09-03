¡Ú ¾±»ÊÃÒ½Õ ¡Û¡¡¿·º§Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¡¡²ÈÂ²5¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¡¡¥ß¥¥Æ¥£¤¬¡ÖÍè¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤·¡¡¾±»Ê¤âÎÞ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ØÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¶¨²ñ¡ÙÀßÎ©È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¶¨²ñ¡×¤Ï¡¢‟Ä«¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡É¤ò¹¤¯À¸³è¼Ô¤Ë·¼È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ«¿©»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¶ÚÆù¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÄ«¿©¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£‟Ä«¿©¤Ï¶ÚÆù¤Ë¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¿©»ö¡¢Ä»¤Î¶»Æù¤È¤«¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶»Æù¤¬Â³¤¤¤¿¤é¥Þ¥°¥í¤ä¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÀìÌç¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡¢‟¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¿Í¤Ç¡ÊÄ«¿©¤Ç¡Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ÎÉÔÂ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÊú¤Ã¤³¤Î»ýµ×ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾±»Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢‟3¿Í»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ²¼¤¬5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÊú¤Ã¤³¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡£20¥¥í¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20¥¥í¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ÏÁ´Á³¤¤¤±¤ë¤±¤ÉÊú¤Ã¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¡É¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÈÄ¹ÃË¤Î»þ¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¤ËÍÙ¤ê¾ì¤Ç°ì²óµÙ¤à¡£ËÍ¤â32ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡É¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤Þ¤À¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤«¤é¤âÊú¤Ã¤³¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢‟2¿ÍÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¡¢Î¹¹Ô¤Ç¤âµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É¤ÈÀÚ¼Â¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²Æ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢‟²ÈÂ²¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¼¤Î»Ò¤¬5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¤â´Ñ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ï16Ç¯Á°¤Ë¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â3¿ÍÏ¢¤ì¤Æ5¿Í¤ÇÊ®¿å¤Î¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÀâÌÀ¡£
¿·º§Åö½é¤â2¿Í¤Ç´Ñ¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢‟¥ß¥¥Æ¥£¤¬Ê®¿å¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÍè¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤â¤â¤é¤¤µã¤¡£
¿·º§Åö½é¤Ï¶¹¤¤Éô²°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤ËÍè¤ë¤È¤¤ÏÂç¤¤á¤ÊÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÀÀ¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ÎÅö»þ¤è¤ê¤ÏÂç¤¤á¤ÎÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç®¤¤Î¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤È²ÈÂ²¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯½¬´·¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ñ²ñÏÃ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ºÊ¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤¬±Ñ¸ì¤òÌÔÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â±Ñ²ñÏÃ¤Î½Î¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢‟²¶¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¶á¤¤¾Íè¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Ç²ÈÄí¤Î²ñÏÃ¤¬¤µ¤ì¤Æ¡¢°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÉ¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¿¿·õ¤ÊÌÜ¡£
Â³¤±¤Æ¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢‟ËèÆü¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤ÏË»¤·¤¤¤Î¤ËÉ®µ¤È¼«Ê¬¤ÇÃý¤ëÀ¼¤òÏ¿²»¤·¤¿¤ê¡¢ZOOM¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÆ£ËÜ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢‟¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤ÇÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
