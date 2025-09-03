SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）がイメージモデルを務める化粧品ブランド、BANILA CO（バニラコ）の新ビジュアルとムービーが公開された。

【動画・写真】パールのネックレス×萌え袖コーデがかわいい！SEVENTEENジョンハンの「バニラコ」新ビジュアル（4投稿）

■SEVENTEENジョンハンのきめ細やかな肌がドアップに！

ムービーでは、茶髪のウルフヘアをふわふわとエアリーにセットしたジョンハンが、ベンチに腰掛けて佇んでいる。グレーのジーンズを履いて伸ばした脚はすらりと長く、彼のスタイルの良さが際立った。

アップで顔を捉えたアングルでは、ジョンハンの長いまつ毛や透明感あふれる肌が切り取られ、アンニュイな視線をカメラに向ける。またクッションファンデーションのコンパクトをカメラに向けるシーンでは、妖艶な視線を放った。

2024年9月に入隊し、兵役に就いているジョンハン。久々の新規ビジュアル公開に、SNSでは「ふわふわ茶髪プードル美しすぎる」「なんてエレガントな！」「天使のよう」「足長いんですけどー！」「ふわふわで可愛くて綺麗」「美人すぎて見てるだけで心が潤う」「最高にきれいだし、最高にかっこいい」「萌え袖、メロすぎ！」と熱い反響が起こっている。

■写真：パールのネックレス×萌え袖コーデがかわいい！SEVENTEENジョンハンの「バニラコ」新ビジュアル