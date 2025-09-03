清水尋也容疑者の所属事務所が謝罪「大変困惑しております」 麻薬取締法違反の疑いで逮捕【コメント全文】
麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたと報じられた俳優・清水尋也容疑者（26）の所属事務所・オフィス作は3日、謝罪とともに「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります」と伝え「状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます」とコメントを発表した。
サイトでは「弊社所属 清水尋也の報道に関しまして」とし「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。今現在の清水尋也の状況につきましては、警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、弊社では報道以上の情報を把握できておりません」と説明した。
最後は「これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります」と伝え「状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と結んだ。
なお、清水容疑者は、7日に最終回を迎えるTBS日曜劇場『19番目のカルテ』（毎週日曜 後9：00）に主要人物である鹿山慶太役で出演中。6日放送の同局系『ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』には、パネラーゲストとして出演することが告知されている。今後の出演番組について同局はORICON NEWSの取材に「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」と回答した。
清水容疑者は、1999年6月9日生まれ、東京都出身。オフィス作所属。2012年、映画『振動』で俳優デビュー。映画『渇き。』（14年）、映画『ソロモンの偽証 前編・事件／後編・裁判』（15年）、映画『ストレイヤーズクロニクル』（15年）、映画『3D彼女 リアルガール』、映画『ちはやふる 上の句・下の句・結び』（16年）などに出演。
18年、ドラマ『インベスターZ』で連続ドラマ初主演を果たす。21年、アニメ映画『映画大好きポンポさん』の主人公ジーン役で声優に初挑戦。その他、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』（21年）、映画『東京リベンジャーズ』（21年）、ドラマ『となりのチカラ』（22年）、映画『東京リベンジャーズ 2 血のハロウィン編 -運命-／-決戦-』（23年）、映画『リボルバー・リリー』（23年）、配信ドラマ『幽☆遊☆白書』（23年）、ドラマ『Eye Love You』（24年）などに出演。兄は俳優の清水尚弥。
◇コメント全文
弊社所属 清水尋也の報道に関しまして
この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、
関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
弊社も今回の件を今朝のニュース速報で初めて知り、大変困惑しております。
今現在の清水尋也の状況につきましては、
警察で取り調べを受けている最中と認識しておりまして、
弊社では報道以上の情報を把握できておりません。
これより弁護士を通して事実確認を進めてまいります。
状況がわかりましたら関係者の皆様へ即急にご報告させて頂きます。
ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、
深くお詫び申し上げます。
2025 年 9 月 3 日
有限会社オフィス作
