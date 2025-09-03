BTS、Coldplayとのコラボ曲「My Universe」がSpotifyで累計再生回数15億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSとColdplayがコラボレーションし、2021年9月にリリースした楽曲「My Universe」が、Spotifyで累計再生回数15億回（8月31日時点）を突破した。本楽曲は、「Dynamite」に続き、BTSのグループ楽曲として2曲目の15億ストリーミング達成となる。

■Coldplay×BTS「My Universe」は米ビルボード「Hot 100」初登場1位を獲得

「My Universe」は、Coldplayのアルバム『Music Of The Spheres」に収録されている楽曲。ColdplayとBTSが共同で作詞・作曲に参加したこの楽曲は、リリースと同時に米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で初登場1位を獲得し、BTSにとって通算6曲目の「Hot 100」1位曲となった。また、イギリスの「オフィシャルシングル Top 100」では3位を記録するなど、世界中で大きな反響を呼んだ。

BTSは、「Dynamite」がSpotifyで20億ストリーミングを達成。また、「Butter」「Boy With Luv（feat. Halsey）」「FAKE LOVE」といった多数のヒット曲も10億回以上再生されている。

