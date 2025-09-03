田代まさし氏、息子＆娘と3ショットで69歳の誕生日報告「息子さんがパパそっくりでびっくり」「似てますね」
元タレントの田代まさし氏が2日、自身のインスタグラムを更新。息子、娘との3ショットで69歳の誕生日を報告した。
【写真】「息子さんがパパそっくり」69歳迎えた田代まさし氏と息子＆娘の3ショット
田代氏は「昨日、高円寺HIGHで僕の１日遅れ69th anniversary」と誕生日イベントの開催を報告。「素晴らしいメンバーと温かい多くのお客様そして息子、娘にお祝いして頂きました！」と家族3ショットを添え、ゲストたちとのステージの様子を多数の写真で公開した。
投稿では「忘れられない素敵な思い出を共有してくれた皆様に、最上級のありがとうを！」と幸せそうにつづっている。
これに対しファンからは、多くの祝福の声のほか、「息子さんがパパそっくりでびっくり」「息子さんも娘さんもマーシーさんに似てますね」「優しいステキな娘さん息子さん」「マーシー 良かったね〜！」などの声が寄せられている。
田代は先月13日に、「息子竜也に子供が産まれて僕はおじいちゃんにしてもらえました！」と孫が誕生したことを報告していた。
