13時の日経平均は303円安の4万2007円、ＳＢＧが147.89円押し下げ 13時の日経平均は303円安の4万2007円、ＳＢＧが147.89円押し下げ

3日13時現在の日経平均株価は前日比303.00円（-0.72％）安の4万2007.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は867、値下がりは692、変わらずは57。



日経平均マイナス寄与度は147.89円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が41.02円、ＫＤＤＩ <9433>が15.4円、ダイキン <6367>が8.95円、バンナムＨＤ <7832>が8.51円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を12.97円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が9.45円、エーザイ <4523>が4.46円、ファナック <6954>が4.05円、フジクラ <5803>が3.21円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、パルプ・紙、ゴム製品、水産・農林と続く。値下がり上位には銀行、証券・商品、保険が並んでいる。



※13時0分8秒時点



株探ニュース

