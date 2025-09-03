元ものまねタレントで、現在はクリエーターとして活動するおかもとまりさん（35）が3日、ブログを更新。11年ぶりにグラビア撮影をした理由について説明した。

おかもとさんは1日の投稿で「11年ぶりのグラビアです」と週刊誌に掲載されたカットや撮影風景の動画などをアップして報告していた。

グラビア撮影について、フォロワーから「どうしてこの仕事を受けようと思ったんですか？」との質問が寄せられ、「息子とのことについては、こちらからお読みください」と、インタビューを受けた記事に誘導した。

そのほかの理由については「過去もグラビアしていたし今しても特に問題ない（昔のグラビアが今でも見れるので）」「アメブロで女性層の視聴者やファンをつけることができたから、SNSで男性のファンを増やしたい」「ちゃんと収入になり、息子に貯蓄出来るから」と説明した。

おかもとさんは15年4月に音楽プロデューサーのnao（菅原直洋）との結婚と、第1子妊娠も同時に発表。同年8月22日に男児を出産した。20年3月に結婚相手のnaoが離婚していたことを発表。23年12月11日、埼玉県の志木市議会議員（当時）の与儀大介氏との再婚を発表したが、昨年10月、夫婦関係を解消しパートナーシップを結んだことを報告。同12月には新恋人ができたことを公表した。