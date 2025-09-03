日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「カーネルズデー9ピースバーレル」を9月3日から1週間限定で発売しています。

SNS「500円オトクは見逃せない！」

同商品は、「オリジナルチキン」が9ピース入ったバーレルで、ケンタッキー・フライド・チキンの創業者カーネル・サンダースの生誕から135周年という節目の年に合わせた商品です。

価格は2290円（以下、税込み）で、単品価格を合算した「積上げ価格」より500円お得です。

なお、同商品を購入すると「おもちカスタードの月見パイ」2個、「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー（S）」2個を各390円でいくつでも購入できます。

500円お得な「カーネルズデー9ピースバーレル」について、SNSでは「食べたい」「グッ〜ド」「1週間限定500円オトクは見逃せない！」「祭りが始まる」「おいしそうだね〜！」「これはさすがに買う」など喜びの声が多く寄せられています。

販売期間は9月9日まで。全国の店舗（一部を除く）で販売中です。