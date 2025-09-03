◇ナ・リーグ ドジャース7―9パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦で救援陣がつかまり、敗戦。カード初戦を落とした。

先発・カーショーが初回に4失点したものの2回以降立ち直り、5回4失点と粘投。打線も大谷、パヘスの一発などで4回までに4点を奪って試合を振り出しに戻した。

ところが、4―4の6回に2番手・エンリケスがつかまり3失点で勝ち越されると、1点差に迫った直後の7回にもコペックが、8回にもイエーツが失点と救援陣が持ちこたえられずに敗れた。

試合後、ロバーツ監督は「今日は全体的にオフェンスの頑張りはすごくよかったと思う。いい打席が多かったし、得点もできたし、序盤のビハインドからよく戦った」と打線の粘りを称え「ただ、クレイトン（カーショー）が序盤はシャープじゃなかったけど、立て直して5回まで投げ切ったのは大きかった」と大ベテランの粘投もねぎらった。

続けて「ブルペンが今夜はよくなくて、追いついてもまたやられる、その繰り返しになってしまった。そういう夜だったということ」と救援陣が敗因と認め「ただ、もっと良くしていかなきゃいけない。四球やカウントを有利にした場面で相手を仕留めきれずに失点につながった打席もあった。残念ながら乗り越えられなかった」と8四球という多さにも言及した。

また、カーショーの初回の失点は無死満塁から相手4番・ファムの右翼線へのフライを右翼手T・ヘルナンデスが捕球できず適時打となった。7番・ヨークのライナー性の打球も左翼手・コンフォートが捕球できずに安打する場面もあり指揮官は「今夜の試合でも、守備面で見れば改善が必要なところはいくつもあった。大事な試合になればなるほど、そういう部分が浮き彫りになる。だからこそ、もっとよくしていかないといけない」とレベルアップを求めた。

救援陣に関しても「先頭打者を抑えることだったり、細かい部分はいろいろあるけど、具体的には言いたくない。ただ、それは全員に言えること。ケガ人も戻ってくるし、チャンスを得ている選手もいる。信頼できる投手が必要なんだ。みんな好きだし応援してるけど、9月に入ってすべての試合が重要になっていく中で、やはり信頼できる投手が必要になってくる」と課題を指摘した。