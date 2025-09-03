ドウェイン・ジョンソンの目に涙！ ベネチア国際映画祭でスタンディングオベーションを受け堪えきれず
主演作『THE SMASHING MACHINE（原題）』をひっさげ、ベネチア国際映画祭に参加したドウェイン・ジョンソン。プレミアで15分にも及ぶスタンディングオベーションを受け、涙を抑えきれなかったようだ。
【動画】涙ぐむドウェイン
Varietyによると、現地時間9月1日に『THE SMASHING MACHINE』がお披露目され、拍手喝采で迎えられたようだ。毎年ベネチア国際映画祭では、スタンディングオベーションの時間が注目されるが、同作が記録した15分は、現時点で今年の最長の1つだそう。スタジオのA24はこの様子をインスタグラムでシェアしており、コメント欄には、ドウェインのオスカー獲得を期待する声が上がっている。
『アンカット・ダイヤモンド』で知られるサフディ監督が初めて単独でメガホンを取る本作は、MMA（総合格闘技）で活躍した伝説のレスラーで、日本で「霊長類ヒト科最強の男」の異名を取ったマーク・ケアーの物語。『ジャングル・クルーズ』（2021）でドウェインとタッグを組んだエミリーが、彼の恋人ドーン・ステイプルズを演じる。ザ・ロックの名でWWEで活躍後、「ワイルド・スピード」シリーズや『ブラックアダム』など大作映画で人気を獲得してきたドウェインにとって、新たな挑戦となった。
拍手が鳴りやまぬ中、サフディ監督はドウェインとエミリーを抱きしめ、一緒に涙を流していたそう。またプレミアには、ケアーも来場しており、彼の涙も会場を感動を押し上げていたという。
引用：「A24」インスタグラム（＠a24）
