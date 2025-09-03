【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、46号直前に不適な笑みを浮かべる

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放った。その直前に見せていた“笑み”が、視聴者の注目を集めていた。

1ー4と3点を追う3回1死走者なしの場面で迎えた第2打席。マウンドには2番手として登板した注目のルーキー右腕バッバ・チャンドラー。大谷は打席に入る前、バットを軽く振りながら不敵な笑みを浮かべると、まるで余裕を感じさせるような仕草を見せた。これには中継の視聴者も即反応。「ニヤニヤ」「笑ってる」「不適な笑み」「大谷は、この手の投手が好物やろ」といったコメントが飛び交っていた。

そして迎えた勝負の瞬間。カウント3ー1から投じられた99.2マイル（約159.6キロ）の速球を完璧に捉え、打球速度120マイル（約193.1キロ）、打球角度23度、飛距離373フィート（約113.7メートル）の弾丸ライナーでライトスタンドへ突き刺した。キャリア自己最速の1発は、7試合ぶりの46号にして、ドジャース移籍後通算100本目という節目のホームランとなった。

怪物ルーキーとの初対決で、まるで結果を予感していたかのように笑みを浮かべていた大谷。その後に放たれた衝撃弾は、敵地PNCパークを一瞬で静まり返らせ、視聴者も「やっぱりルーキーキラー」「格の違い」「ルーキーにメジャーの洗礼を浴びせるユニコーン！w」と驚きの声を広げていた。

直前の表情と、直後の衝撃的な弾道。そのギャップがより一層この1発を際立たせた。大谷の不敵な笑みは、実力と自信が裏付けられた“予告アーチ”だったのかもしれない。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）