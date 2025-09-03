昭和のテレビ文化に大きな影響を残した円谷プロダクション制作、TBS系の特撮ドラマ「ウルトラQ」（1966年）や「ウルトラマン」（66～67年）のヒロインをはじめ多くの作品で活躍した女優・桜井浩子の回想録「ヒロインの追憶 ウルトラの絆」（立東舎）が９月19日に発売される。



【写真】「ヒロインの追憶 ウルトラの絆」を出版した桜井浩子

桜井は子役から東宝の女優となり、谷口千吉、千葉泰樹、川島雄三、岡本喜八ら名監督の作品などに数多く出演する中、テレビの〝ウルトラ・シリーズ〟でお茶の間の人気者になった。



「ウルトラQ」では報道カメラマン・江戸川由利子役、「ウルトラマン」では科学特捜隊のフジ・アキコ役を演じ、特撮テレビドラマにおけるヒロインの草分け的存在として円谷作品の人気確立に貢献。近年は円谷プロのコーディネーターとして同シリーズの魅力を後世に伝える活動に力を注いでいる。



この2作については、桜井の前著「『ウルトラQ』『ウルトラマン』全67作撮影秘話: ヒロインの記憶」(アルテスパブリッシング刊)に詳しく記されているが、今回の新刊では「ウルトラマン」の特別PR番組「ウルトラマン前夜祭 ウルトラマン誕生」（66年7月放送）と、ゲスト出演した日本テレビ系「快獣ブースカ」の第18話「こちらブースカ！110番」（67年3月放送）以降の作品を取り上げ、15作40話の思い出を自ら綴っている。



一方、大人のドラマとしても評価が高く、数々の名作を残したTBS系「怪奇大作戦」（68～69年）、円谷プロ初のコメディとしてTBS系で放送され、なべおさみ、大原麗子、柏木由紀子らと共演した伝説のドラマ「独身のスキャット」（70年）、シリーズの後発作品「ウルトラマンレオ」（74～75年）や「ウルトラマン80」（80～81年）などのエピソードも披露し、幅広いキャリアの集大成的な一冊となっている。



立東舎では「バルタン星人の生みの親である飯島敏宏監督と『宇宙指令M774』などで知られる脚本家・上原正三氏から桜井さんに課せられたミッションとは？もはや運命とも言える〝ことの次第〟は本書でお確かめください。円谷プロの歴史の一部を紐解き、『ウルトラの魂』を未来へとつないでいきます」と告知している。



また、円谷プロ作品ファンに向けた最大の祭典「ツブコン」（TSUBURAYA CONVENTION）が13日と14日の両日、東京ドームシティで行われ、桜井のサイン会も開催予定となっている。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）