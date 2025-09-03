山之内すず、魚の煮付け・カレー・お弁当…豪華手料理多数公開「本格的」「料理上手で憧れ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントの山之内すずが1日、自身のInstagramを更新。手作りの料理を多数公開し、話題を呼んでいる。
【写真】山之内すず「本格的」と話題の手料理
山之内は「食べることは生きることなので」とつづり、食事の写真を複数枚公開。お店で食べたラーメンの写真のほか、魚の煮付けやカレー、手作りのお弁当などの手料理も披露している。
この投稿に、ファンからは「本格的で美味しそう」「料理上手で憧れる」「料理の幅がすごい」「自炊しているの偉い」「プロみたい」「おうちごはんが幸せそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】