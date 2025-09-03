¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×É½»æ¤Ï3¥«·î¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë»Ë¾å½é¤Î¥ê¥ì¡¼Êý¼°¤Ë¡ª¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë1¹æÌÜ¤Ïüâ¶¶¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ïº£½µ¹æ¤«¤éÉ½»æ¤ò°ì¿·¡£3¥«·î¤´¤È¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤ËÉ½»æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£É½»æ¤¬¥ê¥ì¡¼Êý¼°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
9·î4ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ê9·î11Æü¹æ¡Ë¤ÎÉ½»æ
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï郄¶¶¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ä¤Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿30Âå¤Îµ¤±Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
郄¶¶¡Ö¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤È°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤«¤Èµ¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢ËÜÊª¤À¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÉ½»æ³¨¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ½¸¡Ê¡ØÆÃÊÌÈô¹ÔÊØ¡¡ÏÂÅÄÀ¿¡¦½µ´©Ê¸½ÕÉ½»æ²èÁª¡Ù1982Ç¯´©¡Ë¤ò7¡¢8Ç¯Á°¤ËÃÏ¸µ¤Î¸ÅËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍèÂçÀÚ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ´©Ê¸½Õ¡áÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡¢¤È¶²¤ìÂ¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë1¹æÌÜ¤ÎÉ½»æ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
郄¶¶¡Ö¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò½Ë¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤³¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÉÁ¤¤¤¿É½»æ¤Ç¤ÏÄ»¤¬¥¨¥¢¥á¡¼¥ë¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢2000¹æÌÜ¤ÇÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë1¹æÌÜ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¢¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤âÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤ÊÉ½»æ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÆ±»þ¤ËÉÊ¤Î¤¢¤ë³¨¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
郄¶¶¤¢¤æ¤ß¡¿¤¿¤«¤Ï¤·¤¢¤æ¤ß
¡¡¹Åç¸©½Ð¿È¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô³¨²è³Ø²ÊÌý²èÀì¹¶Â´¡£
¡¡·¬Âô¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶²Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥¹Â´¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤Ë¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ä¤Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯2·î¤ËÆÈÎ©¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î11Æü¹æ¡Ë