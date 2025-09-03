高橋愛、夫・あべこうじとの密着2ショット公開「微笑ましい」「お似合い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/03】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が2日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いタレントのあべこうじとの仲睦まじい2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋愛、夫と密着
高橋は「＠shiho__kato さんが撮ってくれた写真、全部好きだ」とヘアメイクアーティストの加藤志穂氏への感謝を込めたコメントを投稿。黄色のトップスに赤のスカート姿で、ストライプシャツを着たあべと笑顔で寄り添う仲良しな夫婦の様子や、ロケ中の夫婦の自然体な姿などを収めた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「お似合い」「仲良し夫婦」「愛ちゃん楽しそう」「素敵な2人」といった声が上がっている。
高橋とあべは2014年に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
