²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿º£·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï1Ç¯¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÇã¤¤¼è¤êµÁÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSport Bild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ1650Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó28²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ò¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¹þ¤ß¤Ç¿äÄê1400Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó24²¯2000Ëü±ß¡Ë¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÉéÃ´¡£¤µ¤é¤ËÇã¤¤¼è¤ëºÝ¤Ë¤Ï6500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó112²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹³ÍÆÀ¤ÈÊÂ¤Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë1650Ëü¥æ¡¼¥í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬°ìÄê¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤òËþ¤¿¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤Ç6500Ëü¥æ¡¼¥íÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æ¹â¤¹¤®¤ë¡£Èà¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈà¤Ï´û¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥±¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤À¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò·èÄê¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¤Ø¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÇ½é¤Î¿ô»î¹ç¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£