◆米大リーグ パドレス―オリオールズ（２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２日（日本時間３日）、本拠のオリオールズ戦で先発し４回０／３で４失点し降板した。

初回、先頭のホリデーを空振り三振としたが、１死からジャクソンに甘く入ったスイーパーを左翼スタンドに放り込まれ、先制点を許した。続くヘンダーソンには足にぶつける死球。マウントキャッスルを見逃し三振で２死としたものの、カウセルにもヘンダーソンと同じような足元とへの死球。次打者バサロには四球で２死満塁としたが、リベラから見逃し三振を奪い、１失点でしのいだ。

３回には２死二、三塁でリベラに左前へ２点適時打を打たれた。３―３で迎えた５回、先頭のジャクソンにこの日２つめの四球を与えたところで降板した。

その後３番手のモーガンが２死満塁で２点適時打を打たれ、ダルビッシュに４失点目が記録された。

先月２７日（同２８日）の前回登板では、敵地でマリナーズ戦に先発し、４回６９球を投げ、４安打４失点で降板し、４敗目（３勝）を喫した。

前回登板に続いて５回を投げきることはできず、４回０／３で６安打４失点（自責３）、２四球２死球６奪三振。防御率は５・７５となった。