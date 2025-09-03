ギェケレシュのチャントが誕生 「赤と白のために恋人を捨てた」という内容に本人「何も言えません」
アーセナル待望のストライカーとなったヴィクトル・ギェケレシュ。まだ未知数ではあるがサポーターの期待値は高いようで、すでに彼のためのチャントも誕生。SNS上でも拡散している。
ソルト・ン・ペパーの『Push It』のメロディで歌われるチャントはこんな内容だ。
「DO DO DO DO DO… 彼はスウェーデンから来た、ステキな彼女を持つ男。彼は恋人を捨てた、赤と白でプレイするために。彼はキャノン砲でゴールを決める、胸に痛みを抱えて。ヴィクトル・ギェケレシュ、DO DO DO DO DO…」
代表戦のためにスウェーデンへ戻ったギェケレシュは地元メディア『Sportbladet』のインタビューでアーセナルのファンたちについて聞かれ「彼らは本当に素晴らしい」「試合中だけでなく、試合以外でも多くのことを僕に見せてくれた。本当に感謝しています」と答えている。しかしこのチャントについて質問されると、少し黙ってから「曲については何も言えません」とだけ答えた。
本人にとっても触れられたくないことなのだろうか。自分を応援するチャントで恋人との破局が歌われるというのは、少々複雑な心境かもしれない。