アーセナル待望のストライカーとなったヴィクトル・ギェケレシュ。まだ未知数ではあるがサポーターの期待値は高いようで、すでに彼のためのチャントも誕生。SNS上でも拡散している。



ソルト・ン・ペパーの『Push It』のメロディで歌われるチャントはこんな内容だ。



「DO DO DO DO DO… 彼はスウェーデンから来た、ステキな彼女を持つ男。彼は恋人を捨てた、赤と白でプレイするために。彼はキャノン砲でゴールを決める、胸に痛みを抱えて。ヴィクトル・ギェケレシュ、DO DO DO DO DO…」





ギェケレシュはアーセナルへ移籍する前に、恋人であったポルトガル人俳優のイネス・アギアールさんとの関係を終わらせたとされている。ポルトガルのテレビ局『TV Guia』は6月にギェケレシュがミコノス島で休暇を過ごす間に関係を終わらせ、プレミアリーグへ行くために「ポルトガルに縛られるようなことはしたくない」と語ったと報じている。ギェケレシュもアギアールさんも公の場ではなにも発言していないが、SNSの相互フォローは続いているようだ。代表戦のためにスウェーデンへ戻ったギェケレシュは地元メディア『Sportbladet』のインタビューでアーセナルのファンたちについて聞かれ「彼らは本当に素晴らしい」「試合中だけでなく、試合以外でも多くのことを僕に見せてくれた。本当に感謝しています」と答えている。しかしこのチャントについて質問されると、少し黙ってから「曲については何も言えません」とだけ答えた。本人にとっても触れられたくないことなのだろうか。自分を応援するチャントで恋人との破局が歌われるというのは、少々複雑な心境かもしれない。