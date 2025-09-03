ベトジェットエアは、東京/成田・大阪/関西〜ハノイ線を期間減便する。

東京/成田〜ハノイ線のVJ935/934便は、10月27日から11月21日まで月・水・金曜の週3往復を減便する。これにより期間中、週11往復を運航することになる。

大阪/関西〜ハノイ線のVJ931/930便は、10月26日から11月22日まで火・木・土・日曜の週4往復を減便する。これにより期間中、週10往復を運航することになる。

両路線ともにオペレーション上の都合によるもので、予約客には前後72時間以内の別便への振り替えか、払い戻しを案内する。

■ダイヤ

VJ933 東京/成田（09：30）〜ハノイ（14：00）

VJ935 東京/成田（16：30）〜ハノイ（20：55）／火・木・土・日（10月27日〜11月21日）

VJ932 ハノイ（00：55）〜東京/成田（08：00）

VJ934 ハノイ（08：20）〜東京/成田（15：30）／火・木・土・日（10月27日〜11月21日）

VJ939 大阪/関西（09：20）〜ハノイ（13：05）

VJ931 大阪/関西（15：30）〜ハノイ（19：15）／月・水・金（10月26日〜11月22日）

VJ938 ハノイ（01：40）〜大阪/関西（07：50）

VJ930 ハノイ（08：20）〜大阪/関西（14：30）／月・水・金（10月26日〜11月22日）