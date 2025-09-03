シンガポール航空は、「SQ ワンダーラスト 先ドリ旅割」を9月4日午前10時から10日まで実施する。

東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着25都市行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が対象で、最大17％が割引となる。最大割引率となるのはシンガポール乗り継ぎかつスクート運航便への乗り継ぎ。プロモーションコードは「SAVEINSEP」。

往復総額運賃は以下の通り。出発期間は2026年1月5日から8月25日まで。予約クラスはビジネスクラスが「D」、プレミアムエコノミークラスが「L」、エコノミークラスが「V・K」となる。

・日本各都市発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

東南アジア（55,890円／-／166,800円）、シンガポール（69,720円／169,150円／269,050円）、南アジア（86,430円／-／267,220円）、オーストラリア（87,930円）、ロサンゼルス（91,540円／240,040円／492,040円）