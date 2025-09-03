散歩の途中で突然の土砂降り。そんなピンチに飼い主が愛犬の「ぽちゃん」に被せたのは、なんとスーパーのレジ袋でした。雨具と化したレジ袋から「なにこれ？」と言いたげな、しかしどこか楽しげな表情をのぞかせる姿がX（旧Twitter）に投稿されると、「ｗｗ可愛いんだけど」「ゴキゲンですね！」といったコメントが殺到し、2.3万件の「いいね」を集めるなど大きな話題を呼んでいます。このユーモアあふれる一瞬は、どのようにして生まれたのでしょうか。



【写真】とっさの判断でレジ袋を被せられた犬さん

飼い主のEBIKECHI（@ebikechi）さんと暮らす、ポメラニアンの「ぽちゃん」。ある日、お散歩の途中で突然の雨に見舞われます。傘はあったものの、ぽちゃんが濡れてしまうのを防ぐため、EBIKECHIさんは驚きのアイデアを思いつきました。それが、レジ袋をレインコート代わりにするという方法です。



傘だけでは濡れてしまうぽちゃんの体をどう守るか。その時、EBIKECHIさんの脳裏に、以前見かけたある光景が浮かびました。



「ビニール袋を胴体に着せているワンちゃんの写真をみたことがあったので、そんなしっかりしたのは作れないけど頭巾くらいなら穴を開けるだけだしいけるかな…と思い、代用してみました」 （EBIKECHIさん）



以前見かけた写真をヒントに、頭巾のようにレジ袋を被せることを思いついたというEBIKECHIさん。早速ぽちゃんの頭に被せてみると、その反応は意外なものだったといいます。



「『なにこれ？』という顔で見ていましたが、意外と気にならなかったみたいでスンとしてました（笑）」 （EBIKECHIさん）



ぽちゃんは少し不思議そうな顔をしつつも、特に嫌がるそぶりは見せなかったそうです。急な土砂降りでしたが、この即席レインコートと傘のおかげで、びしょ濡れになる事態は避けられました。



「妙に似合っていて面白かったです」 （EBIKECHIさん）



飼い主さん自身も、レジ袋を被ったぽちゃんの姿が面白く、そして愛おしく感じたようです。写真のぽちゃんは、どこか楽しそうにも見えます。



「飼い主が慌ただしくワーワー言ってるのが楽しそうに見えて自分も楽しかったのかなと思ってます（笑）帰宅後の方がご機嫌でした！」 （EBIKECHIさん）



突然の雨に慌てる飼い主さんの様子が、ぽちゃんにはかえって面白く映ったのかもしれません。今回の出来事は、EBIKECHIさんにとって新たな発見にもつながりました。



「犬は嫌がるので着せられないのですが、いざとなったら懐に入れられるよう飼い主用のレインコートは買ってもいいな、と思いました（笑）」 （EBIKECHIさん）



普段からお散歩が大好きだというぽちゃん。今回の出来事は、そんなぽちゃんの性格を象徴するような出来事だったとEBIKECHIさんは語ります。



「普段からお散歩大好きなので、雨でもどんな時でも散歩に出てたら楽しいんだなと。よく性格を表した出来事だと思います」 （EBIKECHIさん）



突然の雨というハプニングも、飼い主さんの機転とぽちゃんのおおらかな性格で、楽しく乗り越えられたようです。