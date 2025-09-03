「無水カレー、大丈夫なん？これで」雑に作った鍋の様子に14万人がヤキモキ→仕上がりは？
「無水カレーにチャレンジしてるんやけど 大丈夫なん？これで」
こんなポストをされたのは、とわぷー（@hyougemono711）さん。鍋の中には野菜やお肉、さらにカレールウとスパイスがどっさり！その大胆な見た目が話題を呼びました。
「勇気あるチャレンジだ」
「水入れないってこういうことか…！」
「完成形が気になる」
「無水カレーって野菜の水分だけでできるんだよね」
投稿には、出来上がりの期待が入り混じったコメントが多数寄せられました。無水カレーに挑戦されたとわぷーさんにお話を伺いました。
ーー「無水カレー」に挑戦しようと思ったのは？
「仕事場の後輩が作った話を聞いて興味が湧いたのが理由です」
ーー材料を鍋に入れているときのお気持ちはいかがでしたか？
「焦げたりとかはしないのかな？っていう不安を感じてました」
ーー実際に作ってみて、出来上がりはどのようになりましたか？
「しっかり野菜から水分が出ていて、どうにかなるもんなんだなと感じました」
ーーカレー自体はよく作られるのでしょうか？
「普通のカレーはよく作ります。無水カレーはまったく初めてでした」
ーーポストが大きな反響を呼びましたね。
「反響が予想外すぎて、ただただびっくりしました」
ーー他にもこれまでにチャレンジした料理は？
「珍しい料理はないですが、過去に雑に作った料理はフォロワーさんから面白いと言われてた事はあります」
とわぷーさんは「特定のフォロワーさんからは、雑に作った料理が好きと言われてます。今回もその人が反応してくれるかな？と、期待したところがありました」と話してくれました。
初挑戦の無水カレーは、不安を抱えつつも野菜の力で美味しく完成。大胆な見た目とともに、多くの人の注目を集めた一皿になったようです。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）