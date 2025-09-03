「無水カレーにチャレンジしてるんやけど 大丈夫なん？これで」



【写真】とても美味しそうなカレーが出来上がりましたよ

こんなポストをされたのは、とわぷー（@hyougemono711）さん。鍋の中には野菜やお肉、さらにカレールウとスパイスがどっさり！その大胆な見た目が話題を呼びました。



「勇気あるチャレンジだ」

「水入れないってこういうことか…！」

「完成形が気になる」

「無水カレーって野菜の水分だけでできるんだよね」



投稿には、出来上がりの期待が入り混じったコメントが多数寄せられました。無水カレーに挑戦されたとわぷーさんにお話を伺いました。



ーー「無水カレー」に挑戦しようと思ったのは？



「仕事場の後輩が作った話を聞いて興味が湧いたのが理由です」



ーー材料を鍋に入れているときのお気持ちはいかがでしたか？



「焦げたりとかはしないのかな？っていう不安を感じてました」



ーー実際に作ってみて、出来上がりはどのようになりましたか？



「しっかり野菜から水分が出ていて、どうにかなるもんなんだなと感じました」



ーーカレー自体はよく作られるのでしょうか？



「普通のカレーはよく作ります。無水カレーはまったく初めてでした」



ーーポストが大きな反響を呼びましたね。



「反響が予想外すぎて、ただただびっくりしました」



ーー他にもこれまでにチャレンジした料理は？



「珍しい料理はないですが、過去に雑に作った料理はフォロワーさんから面白いと言われてた事はあります」



とわぷーさんは「特定のフォロワーさんからは、雑に作った料理が好きと言われてます。今回もその人が反応してくれるかな？と、期待したところがありました」と話してくれました。



初挑戦の無水カレーは、不安を抱えつつも野菜の力で美味しく完成。大胆な見た目とともに、多くの人の注目を集めた一皿になったようです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）