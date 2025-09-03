夏の中国旅行がブーム、上海がインバウンドの人気目的地トップに

ビザ免除などの利便化政策や国際線の新規路線増加などの影響で、今夏のインバウンド観光市場では中国の人気が高まり続け、ますます多くの外国人観光客が中国を訪れています。

民間航空局のデータによると、今年の夏、民間航空の就航国は80カ国に増え、国際旅客便の便数は8月上旬にピークに達し、1日当たり約2100便が運航されています。訪中外国人観光客数は目に見えて増加しており、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、バーレーンなどのビザ免除国からの観光客数は前年同期比で50％以上増加しました。特に海外からの子どもや高齢者の観光客の数が著しく増え、家族旅行で中国を訪れるのが今夏の新たなトレンドとなっています。

今年の夏のインバウンド旅行先のトップ5は上海、深セン、広州、北京、成都となっています。オンライン旅行予約プラットフォームのデータによると、この夏、外国人観光客の中国での足跡はこれまでの中心都市から奥地へと広がり、航空券の予約先は中国144都市に及んでいます。中国北部山西省大同への外国人観光客の航空券予約件数は前年同期の10倍に増え、東部の浙江省義烏への予約件数は前年同期の3.6倍に増加して、ニッチな町や古代建築めぐりが今夏のインバウンド観光の新たな流行となっています。

中国観光研究院の戴斌院長は、「今夏のデータを見ると、既存の観光客供給国だけでなく、欧州諸国やグローバルサウス諸国の人々も中国への旅行を望み、中国を旅行先の第一候補として選ぶ傾向が高まっている。ますます多くの観光客が田舎やレジャースポット、歴史が息づく町を訪れ、現代中国の生活を多面的に体験したいと考えている」と明らかにしました。（提供/CRI）