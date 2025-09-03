ママが庭の掃除をしていると……！？玄関でママを待つ1歳児の、ひとり遊びの様子を撮影した動画がInstagramで話題です。まさかの行動に、「可愛いにもほどがある♡」「遊びの天才！」と反響が寄せられました。



【動画】1歳の女の子、玄関でこっそり…！？見事な遊び方にママも驚き

動画に出てくるのは、4人のお兄ちゃんがいる末っ子の女の子。庭で遊んだあと、ママが外で掃除をしている間、末っ子ちゃんは玄関フードで待つことに。すると…？



なにやら集中して靴を並べている様子の末っ子ちゃん。ママが玄関をのぞいてみると、末っ子ちゃんを囲むように、たくさんの靴がきれいに半円を描いて並んでいました…！サッカー少年のお兄ちゃんたち4人分のスパイクも入っていて、とてもカラフル！



残りの最後の一足を置くと、パチパチと手をたたき、ママを見つめる末っ子ちゃんに「すごいでしょ！」とテロップが添えられます。完成した靴の半円に、自慢げな表情がなんとも可愛らしい末っ子ちゃん。



ママの反応を見て、「ダメだったかなぁ」と思ったのか、即座に一足ずつ片づけ始める末っ子ちゃん。一生懸命にきれいに靴箱へと戻す姿が映り、切り替えの早さがなんとも潔い末っ子ちゃんの姿で、動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠miyasaya2024）に話を聞きました。1歳の長女ちゃんと、11歳、8歳、7歳、6歳の男の子の子育てをされています。



ーー動画撮影時の状況を教えてください。



「長女と庭で一緒に遊んだあと、私が庭の掃除をしていたので玄関フードにいてもらっていました」



ーー長女ちゃんがきれいに靴を並べるひとり遊びを見たときの、ママのお気持ちを教えてください。



「ヒマななか、自分なりに考えて遊んでいたところが可愛らしく、面白くて動画を撮ってみました」



ーーご家族にとって末っ子ちゃんは、どのような存在でしょうか？



「4人のお兄ちゃん、みんなが本当に末っ子を可愛がっていて、些細な成長にもすぐ気が付きみんなで喜んで褒めてあげています。家族のアイドル的存在になっていると思います（笑）」



末っ子ちゃんの可愛らしいひとり遊びに、多くのコメントが寄せられました。



「遊びの天才！一生懸命並べたんでしょうね」

「披露したらさっさと片付け始める淡白さに、天才の片鱗を見た（笑）」「芸術だ〜！よくできました♡」

「カラフルな靴が、ちびちゃんにはたまらない遊び道具だったんだね！」

「めちゃくちゃかしこい〜♡」



Instagram（＠miyasaya2024）では、4人のお兄ちゃんたちの愛情をたっぷり受け、元気いっぱいに成長する末っ子ちゃんの日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）