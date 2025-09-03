サウスウエスト航空のパイロット、ジョン・アービンさんは、娘のアディソン・ストックさんと義理の息子のクインさんを空港で驚かせた/John Arvin

（ＣＮＮ）アディソン・ストックさんは、パイロットの父親に空港から自宅までの送迎を頼んだ時、きっと期待に応えてくれると分かっていた。

「父が来ると『ああ、もう安心だ』と思えるんです。父はずっとそういう人で、いつも駆けつけてくれるんです」とストックさんはＣＮＮ Ｔｒａｖｅｌに語った。

しかし、今回は予想をはるかに超える形で「迎え」が実現した。

８月初め、ストックさんは新婚の夫クインさんとメキシコのカンクンでの「完璧」なハネムーンから帰国するところだった。２人は、米アリゾナ州フェニックスの到着口で、サウスウエスト航空のパイロットであるストックさんの父ジョン・アービンさんが車を用意して待ってくれていると思っていた。

しかし、２人はまず満員の帰国便に耐えなければならなかった。休暇の最終日を満喫するのに夢中で、前日にチェックインを忘れていたためだった。２人は割り当てられていない座席の列の最後尾に並んでおり、離れて座ることになるだろうと考えた。

カンクンの搭乗口で頭痛に耐えながら待っていたストックさんは、近くで携帯電話を見つめるサウスウエスト航空のパイロットの姿に気づいた。ストックさんは「奇妙な行動だ」と思った。

ストックさんが別の方向へ目を向けると、人生最大の驚きに遭遇した。制服姿でニヤリと笑みを浮かべながら近づいてきたのは自分の父親だった。

「まるで自分の体験ではないような感覚でした。空港に父がいるなんて全く予想していなかったから」とストックさんは振り返る。

ストックさんはもうひとりのパイロットに目を向けた。パイロットはこの瞬間をスマートフォンで撮影していた。そのときになって、ストックさんはようやくピンときた。アービンさんはフェニックスの空港に迎えに行くのではなく、飛行機で娘夫婦をフェニックスへと運ぶつもりだったのだ。

クインさんはすぐに状況を理解してアービンさんに抱きついたが、ストックさんは驚きのあまりしばらく座ったまま。それからようやく跳び上がって父親に抱きついた。

「本当に楽しかった。旅行と結婚式シーズンの最後を締めくくる最高の方法でした。とても特別な気持ちになりました」とストックさんは語った。

空港でのサプライズ

アービンさんは何カ月も前から娘へのサプライズを計画していた。きっかけは、ストックさんから新婚旅行の手配を相談された時だった。飛行機の予約が終わると、帰りの便の担当パイロットを確認し、自ら操縦できるよう勤務を申請した。

便を確保した後は、妻のケリーさんやストックさんの祖父母にだけ打ち明け、口止めをした。

その後、ストックさんらがフェニックスまで迎えに来てほしいと頼むと、アービンさんは「もちろん」と応じたが、肝心な部分は伏せたままだった。「空港まで迎えに行くと言ったけど、どの空港とは言わなかったんだ」

情報漏れを防ぐため、アービンさんは携帯電話の位置情報サービスをオフにした。このサービスは通常、新しい目的地に到着するたびに家族のグループチャットに通知が飛ぶものだ。

当日、同僚のパイロット、カール・シェルツさんが搭乗ゲートを見張り、アービンさんはギフトショップに隠れて待機した。

「『空港まで迎えに来て』って言っただろ。だから来たよ」と声をかけたとアービンさんは笑った。「私がいることに驚いていた。面白かった。興奮した」

ハグと自撮りのあと、アービンさんは飛行の準備のため立ち去り、２人が最初に飛行機に搭乗して席を選べるようにした。

アービンさんは飛行前の機内アナウンスで娘と義理の息子が搭乗していることには触れなかった。「普段は家族が搭乗していることには言及しない」というアービンさんだが新婚の夫婦に対する形式的なあいさつは行った。

飛行機がアリゾナ州に到着すると、アービンさんは二つ目の約束を果たした。「空港から車まで２人を連れて行って、そのまま一緒に帰ったんだ」

父娘の絆

ストックさんにとって、父親に飛行機で家まで連れて帰ってもらえたことは、新婚旅行の締めくくりとして最高の出来事だった。

「信頼できる人に守られ、大切にされると確信していました」「それが父そのものを表しているんです」

アービンさんは、結婚式で娘をバージンロードにエスコートして間もないこの時期に、もう一つ大切な節目を共有できたことが喜びだったと語る。

「彼女は私にとってとても大切な存在です。これまでずっと娘の人生に関わってこられて、特別な経験でした。そこにいられて本当によかった」と振り返る。「すべてがうまくいって、望んでいた通りになりました」

ストックさんは今、新しい人生のページ夫と共に歩み始めることに胸を躍らせているが、今回のフライトで、父親がこれからも変わらず支えてくれるということを改めて実感できた。

「父が、文字通り私の人生を通してそばにいてくれて、いつも私を気遣い、特別なものにしたいと願ってくれていたことの証しです。本当にうれしかった。まさに完璧でした」