3Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ØÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¶¨²ñ¡ÙÀßÎ©È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¡ØÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯¶¨²ñ¡Ù¤Ï¡¢‟Ä«¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡É¤ò¹¤¯À¸³è¼Ô¤Ë·¼È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¼ãÄÐÀé²Æ¡ÛµîÇ¯¤«¤é2¡¢3²óàÇØÃæ¤®¤Ã¤¯¤êá¡Ö40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ30Âå¤Ë¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Ä«¿©»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï‟»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤«¤é»Ò°é¤Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢‟»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£±Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤«¤¤³¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¼Æ¦¤«¤±¤´ÈÓ¤òºÇ½é¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÀ¸Íñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¼Æ¦Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤òËèÄ«¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ÎÄ«¿©¤ò¸«¤¿ÀìÌç¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡ÖÇ¼Æ¦¤Ë¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï‟Ä«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤ËÆ¦Æý¤ä¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥é¥¹¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¼è¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢àÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯á¤ÎÉÔÂ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Ô¥¥Ã¤Æ¤¹¤ë¾×·â¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡È40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¶ÚÆùÄË¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Á´¿È¤¬¥Ô¥¥Ã¤Æ¤¹¤ë¾×·â¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤É¤³¤¬ÄË¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾×·â¤Ç¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢²¿²ó¤â¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¹ðÇò¡£
Â³¤±¤Æ¡¢‟¥Á¥ã¥Ã¥ÈGTP¤Ë¡Ö±¿Æ°¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¡ÖÎä¤¨¤«¤é¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤«¤é2¡¢3²ó¡¢ÇØÃæ¤®¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸ª¹Ã¹ü¤Î²¼¤°¤é¤¤¤ÎÇØÃæ¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤¬40Âå¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤Ò¤ÊÃÅ¤Î»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶ÚÆù¡ÊÉÔÂ¡Ë¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ä«¤¬´Î¿´¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤ì¤Æ¡¢·ë¶É¿Í´Ö¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊª¤È±¿Æ°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï‟10Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¼ãÄÐ¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ«¤¿¤ó¤Ñ¤¯½¬´·¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï‟ºÇ¶á²ÎÉñ´ì¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í7¡¢8·î¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥ä¡¼¥¬¥¤¥É¤È¤«¤ÇÍ¥¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¨¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Ëè·î±éÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢‟¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁèÃ¥Àï¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ä¤·³è¡£¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤Î±éÌÜ¤òÀÖ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ´Ñ¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
