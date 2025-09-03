【GGGシリーズ 機動戦士Zガンダム クワトロ・バジーナ【限定復刻版】】 受注開始日時：9月4日10時～ 商品発送：2026年4月下旬 予定 価格：19,800円

メガハウスは、フィギュア「GGGシリーズ 機動戦士Zガンダム クワトロ・バジーナ【限定復刻版】」の予約受付を9月4日10時より全国のホビーショップ、Web通販サイトにて開始する。価格は19,800円。商品の発送は2026年4月下旬の予定。

放送開始から40周年を迎えた「機動戦士Zガンダム」より「クワトロ・バジーナ」が“ガンダムガイズジェネレーション（GGG）”に限定復刻版として再登場。1/8スケールの彩色済み完成品フィギュアでクワトロの風格をリアル再現している。

頭部は前髪パーツの交換で素顔とサングラス顔の2種を楽しむことができ、素顔選択時は右腕を差し替えてサングラスを持ったポーズも再現可能。サングラスはクリアパーツ製、額には一年戦争時の傷跡も再現されている。細部までこだわったスタイリッシュなプロポーションで、クワトロ大尉の魅力を精密な造形で追求したフィギュアとなっている。全高は約220mm。

【商品構成】

・彩色済み完成品フィギュア…1

・専用台座 …1

・差し替えパーツ…1

(C)創通・サンライズ