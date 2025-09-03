Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Nothing（ナッシング）の姉妹ブランド CMFの最新スマートフォンCMF Phone 2 Pro。

日本では7月24日に発売され、価格は4万2800円から。

公式サイトでは一部カラーがすでに売り切れ、在庫待ち状態になっています。人気の秘密は、普通のスマホには飽きてしまった人が求めた個性。そしてポップかつ洗練された見た目の割には、お手ごろ価格なこと。

米Gizmodo編集部がレビューしました。

安くていいものが欲しいのは当たり前。だからこそ、次々といろんなモノが出てくるわけですが、昨今のスマホはまさに安くていいもの路線がアツい。

バジェット端末は、最先端のスペックを我慢することで価格を下げつつ、スマホで行なう最低限のタスク（ネットブラウズ、メールチェック、通話、メッセージ、地図、カメラでの撮影）ができれば十分というもの…いや、実際はこれで十分なんですよね。スマホのスペックが高すぎるのだ！

バジェット端末と聞くと「で、何がダウングレードされてんの？」とつい言ってしまうのが、テックライターの僕の悪い癖。どうせバジェットでしょ？と穿った見方をしがちです。

しかし、フラッグシップの存在を一旦頭から外して（もっといいものと比較するのはやめて）、この端末で自分の日常は事足りるのかを考えてみるべきです。てことで、CMF Phone 2 Proでそれを考えてみました。

CMFのミッション

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

今やかなり大きくなったバジェットスマホ市場。そこにある商品の多くは「個性」は考えられていません。

ゆえに、ここで個性的であろうとする、それだけでPhone 2 Proはすでに業界の中で地位を確立しており、CMFのミッションを遂行しているわけです。

個性の1つは外観デザインだけでなく、モジュールという仕様にもあります。

数は少ないものの、公式がアクセサリーを展開。ネックストラップをフックに留める仕様はCMFならでは。バジェットモデルながら、ユニークなアクセサリーを公式が展開するのは魅力的。ただ、端末リリース時に多くのアクセサリーを同時リリースできなかったのは痛い…。

カメラの力は？

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

アクセサリーから語ってしまいましたが、次はスマホの主たる部分。前モデルのCMF Phone 1から大きくアプデしたカメラ。

リアがトリプルカメラになって、メイン50MP、望遠50MP、ウルトラワイド8MP。数字としては文句なしですが、撮影ではソフトウェアの力も大きい昨今、ハードスペックと合わせて、実際の撮影画像を見てこそです。

この撮影画像が悪くないんです。たぶんバジェットモデルで想像するレベルよりずっと上。もちろん5万円を切る端末と、フラッグシップ端末を比べてはいけませんけどね。

前モデルより光を多く取り込むようデザインされたカメラは、曇りの日でも明るく撮影できました。自分でも予想以上、びっくりするほどよく撮れたと思います。

光、明るさとは関係ないところでちょっと不満をいうと、シャープさが物足りない。

画像はピンボケではないものの、どこかソフトな仕上がり。どことなく鈍い。これが、フラッグシップからのダウングレードなのだろうと感じましたね（50MPでの撮影は、カメラ設定がデフォで12MPになっているので、最高画質に変更しておくべき）。

画質ではなく撮影過程でも気になることが1つ。それはシャッター処理が遅いこと。画面でシャッターをタップしてから、実際にカシャっと撮影されるまで2秒ほどラグがあります。繰り返しますが、これがフラッグシップからのダウングレード、バジェットスマホを買うデメリットなんでしょうね。

ただ、自分のスマホのカメラの使い方を考えてみてください。ハイチーズ→パシャで撮るシーンが多いなら、CMF Phone 2 Proのカメラのデメリットはそんなに影響ないのかも。その分だけ安い方が意味があるのかもしれません。

以下、撮影サンプルです。

Image: James Pro - Gizmodo US

Image: James Pro - Gizmodo US

Image: James Pro - Gizmodo US

Image: James Pro - Gizmodo US

Image: James Pro - Gizmodo US

Image: James Pro - Gizmodo US

処理速度だってまあまあ

6.77インチのフレキシブルAMOLEDディスプレイは、可変リフレッシュレート120Hz、明るさ最大3,000ニト。色良し、コントラスト良し。感度も良くて、アプリやページの切り替えもスムーズ。

搭載されているチップは、バジェットチップMediaTek Dimensity 7300 Pro。

今の時代、ちょい前のチップだからなんだというのでしょう。とはいえ、レビュー中1回だけ、チップ性能の差を感じたのは写真を撮影していたとき。若干動きの悪さを感じました。それ以外は、ネット観覧もアプリ利用も、特に困ることもなし。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ソフトは、AndroidにNothingスキンをかぶせたNothing OS。これも個性の1つで見た目にクールです。

アプリがモノクロ表示になるのはシンプルにかっこいい。設定でカラフルアプリにも戻せますが、選択肢としてモノクロがあるのがいい。バジェットチップでも、Nothing OSの動きはスムーズ。昨今流行りのAIスマホやゲーミングスマホを謳ってはいないので、端末に求められるパフォーマンスは十分発揮できるわけです。

前モデルからのアプデとして、NFCに対応したのもいい（日本ではおサイフケータイにも対応）。モバイル決済できるのは、日常で圧倒的に便利なのでね。

バッテリーは5,000mAh、普通に使って2日間持ちました。高速充電（最大33W）対応。びっくりしたのは、5Wとはいえリバース充電にも対応していること。

素材のチープさは否めず

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

バジェット端末で絶対的にどうしようもないこと、それは素材。

iPhoneはじめフラッグシップが使っているチタンはまずありません。CMF Phone 2 Proもプラスティック。それはそれでいいのですが、ちょっと残念なのは、手に持ったときにチープさを感じてしまうこと。

あと個人的には、デザインは前モデルの方がよかったと思います。特に背面の着せ替え仕様が素晴らしかった。糊付けよりもネジがよかった。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

総評

まとめると、「バジェット端末」という言葉から想像する以上に価値のある端末。シンプルにお買い得です。

一方で、この端末を使うか？と問われれば、僕はターゲットユーザーではありません。なぜなら、僕の使い方だと写真が重要な要素だと考えるから。次にチップもハイスペックなものを求めているから。あくまでも僕の使い方には合っていないという話なので、僕は買わない=人に勧めないということではありません。

カメラも、バッテリーも、スクリーンも、価格を踏まえて考えると、想像するよりずっといいって驚くはずです。しかし、同時にバジェット端末だということも忘れてはいけません。フラッグシップと比べて1つも劣るところがない…なんてあってはならないことですからね。

ずっとiPhoneユーザーという人には、バジェット端末は縁がないかもしれませんが、バジェット市場においてCMF Phone 2 Proは、選択肢と可能性を広げる役割を担った端末なのです。

いいところ：価格の割にいいカメラ、バッテリー持ちよし、AMOLEDスクリーン 残念なところ：素材のチープ感、50MPでの撮影スピードが遅い、背面の着せ替えがなくなっちゃった、リリース時のアクセサリーが乏しい