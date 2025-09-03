小島瑠璃子、息子と相撲部屋を訪問 美くびれもチラリ「こじるり親方！」
タレントの小島瑠璃子（31）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。息子とともに相撲部屋を訪れた様子を報告した。
【写真】投稿3枚目…こじるり美くびれショットもチラリ
小島は「長く友人としてお付き合いさせていただいている、同い年の荒篤山太郎関に招待してもらい、荒汐部屋の朝稽古を見学させていただきました」とつづり、稽古の緊張感あふれる空気に感銘を受けたことを明かした。「九月場所に向けてさらにハードになっていくそうです」と本場所を前にした力士たちの姿を伝えている。
また、同行した子どもについて「お稽古の音にびっくりしながらも泣いたりせずにまじまじと見ていました。これ以上にない良い経験」とコメント。稽古後には「大きな大きなお兄さんに抱っこしてもらいました 強い子に育ってね」とうれしそうにつづった。
投稿には、ピリッと張り詰めた朝稽古の様子や、小島のスレンダーなスタイルがのぞく写真もアップされている。
フォロワーからは「こじるり親方！」「息子ちゃんも強い子に育ちそう」「お相撲さんに抱っこされて強く逞しく幸せに育ってね」といった声が寄せられている。
