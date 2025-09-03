ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「天中殺だから」。仕事の人間関係で悩んでいる友達を心配していたスーさん。数年前、自分が大変だった時期に、友人が慰めてくれた言葉を思い出し――。

* * * * * * *

困っている彼女に

知り合ってからの月日はそう長くないが、気の合う友達がいる。たいてい話は尽きないし、互いの仕事に敬意もある。明るくて気が利いて、かなり年上の私に臆せず付き合ってくれる。

そんな彼女がひどく困っていた。仕事で先輩方の当たりが異様にキツくなったというのだ。詳しく聞いても、彼女に大きな落ち度があるようには思えなかった。相手の気分を害するようなことをしたのかもしれないが、間違いは誰にでもある。しかも、先方は遠回しに彼女の評判が落ちかねないようなことをしてくるそうで、陰湿極まりない。

おそらく嫉妬だ。誰にでも好かれてうまく立ち回っているように見える彼女が気に入らないんだろう。出る杭は打たれる。よくある話ではある。そう私が言い切れるのは、似た事例を過去にいくつか見ているからだ。しかし、彼女にとっては初めてのこと。天真爛漫のようで、実は誰よりも先へ先へと気を回す、繊細で気にしいなところもある彼女にとっては毎日が憂鬱で仕方ない。

人気ポッドキャスターのメル・ロビンズは、誰かが嫌なことをしてきても放っておけと言う。他者の気持ちや行動、反応は元来コントロールできないもので、そこに時間と労力を使って疲弊するのは賢明とは言えないからだ。やりたいようにやらせておけば相手の本心が透けて見え、付き合いを継続するか見極める鍵にもなる。

悩める彼女の話を聞き、そんな浅知恵をそっと渡すくらいしか私にはできなかった。多少は役に立ったようだが、思いつめた心を軽くできたかどうかはわからない。

天中殺だから

数年前、まあまあ酷いことが我が身に起こった。呆気にとられていると、心配した知人が「天中殺だったからよ」と慰めてくれた。

ふと気になって悩める彼女の生年月日を調べてみると、見事に天中殺の真っ最中。気休めにそう伝えると、張りつめていた彼女の声がパッと明るくなった。おそらく、自分がコントロールできる範疇を優に超えていると思えたから。先輩方の機嫌を自らの努力で変えようとする執着を手放せたから。天が決めたことなら、仕方がない。

懸命な努力は実を結ぶ。一方で、何事も自身の努力や心がけ次第でコントロールできると過信すると、世の中すべてが途端に歯痒くなる。挙句、事態が好転しないのは努力不足だと我が身を責めるようになる。しかし、自分の力でどうにかできることなんて、本当はちょっとしかないのだ。

イギリス出身の作家兼ライフコーチ（ちょっと胡散臭い肩書ではあるが、日々を生きる知恵を授ける人くらいの感じ）であるジェイ・シェティがいいことを言っていた。曰く、やりたいことをやっても、人が望むことをやっても、なにもしなくても、どちらにしろ彼らはあなたを正しく理解しない。だったら、とにかくやればいい。

どう思うかなんて、相手の機嫌ひとつで簡単に変わってしまう。自分だって、調子がいい時は誰かの幸運を手放しで寿げるが、うまくいっていない時は嫌みのひとつでも言いたくなるではないか。

占いをよすがにはしないが、コントロールできない事態への執着を手放すきっかけとして利用するのは悪くない。健全な他責思考だ。

やがて、彼女は自力で落ち込みの沼から這い上がってきた。さすが、そうこなくっちゃ。誰かの気配を気にして、自分の可能性を狭める必要はどこにもない。