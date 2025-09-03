日本テレビ系列で現在放送中の當真あみ主演・水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜よる10時〜）。第9話「第九首 このたびは」が9月3日に放送予定です。

【写真】瑞沢OBが全員集合！

競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を熱く描いた、累計発行部数2900万部超えの大ヒット漫画『ちはやふる』。2016年、2018年に3部作として実写映画化され、人気俳優を多数輩出、《青春映画の金字塔》と評されました。

そしてその映画『ちはやふる』から10年後の世界を、原作者・末次由紀先生と共にオリジナルストーリーとして展開するドラマ『ちはやふる−めぐり−』がスタート。

ほとばしる情熱は、色褪せることなく新たな世代へめぐっていく。バトンを受け継いだ令和の高校生たちが青春全てをかけて競技かるたに挑む新たな青春ドラマです。

當真あみさん演じる青春敗者の主人公・藍沢めぐるが、新たに梅園高校競技かるた部の顧問になった上白石萌音さん演じる非常勤講師・大江奏との出会いで変わり始める――。

めぐると共に成長していく梅園高校かるた部の部員を、齋藤潤さん（白野風希役）、山時聡真さん（与野草太役）、嵐莉菜さん（村田千江莉役）、高村佳偉人さん（奥山春馬役）、坂元愛登さん（八雲力役）が演じます。

主題歌は2016年、2018年に公開された広瀬すず主演の映画『ちはやふる-上の句・下の句・結び-』で、主題歌を担当したPerfumeによる『巡ループ』です。

＊以下9月3日放送回のネタバレを含みます。



水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ）

＜前回のあらすじ＞

東京都予選１回戦。藍沢めぐるたち梅園は、いきなり王者・瑞沢と対戦。本来の実力差では圧倒的に瑞沢優勢だが、マネージャー・与野草太のオーダー読みが見事にハマり、ほんのわずかでも梅園に勝てる可能性が出てきた。

瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐さん）と対戦するめぐるも「そう簡単に負けるつもりはないよ」と真っ向勝負を挑みにいくが……。

開始早々、瑞沢が目にも留まらぬスピードで札を取る！観覧席で見守る島強（波岡一喜さん）と白野真人（高橋努さん）は「さすがは優勝候補。大丈夫かな…」と不安になるが、草太は「まだまだこっからです」。

梅園はこの数カ月で見違えるほど力をつけてきた。チーム唯一のＡ級選手・八雲力（坂元愛登さん）を筆頭に、音を捉える感覚に長けた奥山春馬（高村佳偉人さん）、反射神経とスピードに秀でた白野風希（齋藤潤さん）、思い切りの良さが光る村田千江莉（嵐莉菜さん）、そして動きに無駄がなく暗記の精度も抜群のめぐる――。

特に最近のめぐるは、草太も「正直、敵に回したくない」と思ってしまうほど急成長を遂げている。それぞれの強みを生かせれば、きっと結果が出るはず…。

一方、京都では、大江奏（上白石萌音さん）が読手選考会の真っ最中。梅園の結果が気になりつつも、思いを振りきるように目の前の選考会に集中する奏。

ところが、梅園の試合は最悪の展開へ…。頼みの綱である八雲が、見えないプレッシャーに押しつぶされてパニック状態に！何もできないまま対戦相手の月浦凪（原菜乃華さん）に札をどんどん取られていき、自滅寸前の八雲…。

めぐるはなんとかして八雲を落ち着かせようとするが…。さらに、風希の古傷が再発！利き手の右手が言うことを聞かなくなってしまって…。

相次ぐピンチに見舞われて絶体絶命の梅園！めぐるたちの夏は、このまま終わってしまうのか…？

綿谷新と真島太一も登場して最終章に突入！



＜第9話あらすじ＞

東京都予選１回戦で宿敵・瑞沢に敗れた藍沢めぐるたち梅園かるた部は、敗者復活トーナメントを勝ち上がり、第2代表を決める最終予選に進出。

一方、まさかの優勝を逃した王者・瑞沢も、敗者復活戦を勝って最終予選へ。全国大会への最後の切符は、梅園、瑞沢、北央、アドレの4校で争うことに……。

3週間後の大一番に向け、最後の追い込みをかける梅園。予選で右手の古傷が再発してしまった白野風希は、左手一本でかるたをとるべく、瑞沢OB・真島太一（野村周平さん）のもとで猛特訓を開始。

風希の練習につきっきりで付き合うめぐるは、塔子（内田有紀さん）と進（要潤さん）に「お願い、今だけ塾を休ませて」。残り3週間、かるたに全集中したいめぐるを、進と塔子も「やってやれ、めぐる！」と全力でサポート。

一方、背水の陣で最終予選に臨む瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐さん）は、名人・綿谷新（新田真剣佑さん）に指導を仰ぐ。「懸心は強いけど、団体戦で怖い相手ではない」と言う新。「団体戦で本当に怖い相手は、かるたが強いだけじゃない。仲間ごと強くしていくんや」。その言葉を聞いた懸心は、めぐるの顔を思い浮かべ……。

もっと強くなるために、新と練習を重ねる懸心！太一と猛特訓する風希！風希VS懸心の戦いは、まるで太一VS新の代理戦争……！

そんな中、めぐるのかるたを見ていた太一が「藍沢さんのかるた、独特で面白いね」。読まれた札と残った札から、次に読まれる可能性の高い方を見極めて手を出すめぐる。

そんなめぐるの性格を見抜いた太一は「藍沢さん、かるたの考え方、ちょっと変えてみない？」と秘策をアドバイス。そして運命の最終予選前日、梅園メンバーの前に、思いがけない人物が現れて――。

全国への切符はラスト1枚…！後がない梅園、御三家相手に大番狂わせを起こせるか！？