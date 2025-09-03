【G.M.G. COLLECTION 11 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 スレッガー・ロウ ノーマルスーツVer.】 【G.M.G. COLLECTION 12 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 ミライ・ヤシマ】 予約開始：9月4日10時 2026年1月下旬 発売予定 価格：各3,850円

メガハウスは、アクションフィギュア「G.M.G. COLLECTION 11 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 スレッガー・ロウ ノーマルスーツVer.」と「G.M.G. COLLECTION 12 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 ミライ・ヤシマ」をそれぞれ2026年1月下旬に発売する。9月4日10時より予約開始予定で、価格は各3,850円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム」に登場する「スレッガー・ロウ」と「ミライ・ヤシマ」を、同社のアクションフィギュア「G.M.G. COLLECTION」で商品化したもの。

「G.M.G. COLLECTION 11 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 スレッガー・ロウ ノーマルスーツVer.」は、差し替え可能で楽しめる専用のヘルメットに、特徴であるS字のマーキングを再現しており、素面パーツ、ヘルメット装着時など他種同様差し替えを楽しむ事ができる。

また、同時発売される第12弾「ミライ・ヤシマ」と合わせることで、ハンバーガーを食べるシーンを再現可能なパーツと差し替えて楽しむ事ができるほか、ハンバーガーを握る右手の指には母の形見でもある指輪を造形している。

「G.M.G. COLLECTION 12 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 ミライ・ヤシマ」は、誰にでもやさしく温厚な性格でみなの母親的な存在とも言える彼女を立体化しており、同時に発売される「スレッガー・ロウ」と組み合わせて遊べるパーツとして、ハンバーガーを食べるシーンを再現できるパーツが付属している。

「G.M.G. COLLECTION 11 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 スレッガー・ロウ ノーマルスーツVer.」

「G.M.G. COLLECTION 12 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 ミライ・ヤシマ」

仕様：彩色済み完成品可動フィギュア サイズ：全高 約100mm セット内容彩色済み完成品可動フィギュア×1差替え用頭部パーツ×1差替え用ヘルメット付属×1小物パーツ付属×1仕様：彩色済み完成品可動フィギュア サイズ：全高 約100mm セット内容彩色済み完成品可動フィギュア×1「スレッガー・ロウ」差替え用頭部パーツ×1「スレッガー・ロウ」差替え用右手パーツ付属×1ハンドパーツ付属品×1

(C)創通・サンライズ