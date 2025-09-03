100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第106回は「プリンセスを迎えに」のお話です。（写真提供：越乃さん 以下すべて）

【写真】よく見ると、法被の稲穂が宝塚の背負い羽根のようです

米山プリンセスの稲刈りへ

私がアンバサダーを務めさせていただいている柏崎市の認証米「米山プリンセス」。

毎年恒例の稲刈りが、今年はなんと猛暑の真っ只中、8月27日に行われました。

さらに今年は「早植え・早刈り」の実証実験に初挑戦。

通常より約2週間も早い稲刈りとなりました。

5月に田植えをした柏崎市の農家の重野さん。

長身にサングラスに髭の一見まるでバンドマンの重野さんから、時々送られてくる稲の写真。

「プリンセスは順調に育っています」

「次は追肥と言って、一回干した田んぼに水を入れて肥料を蒔いて夏の暑い時期に備えます」

「柏崎は水不足で深刻な問題になってきましたが、プリンセスたちは負けずに育っています。穂が出て気てこれから一番大事な時期です」

「いよいよ稲穂も垂れて色づき始めました。猛暑で心配ですが、ここまできたら自分がやってきた事を信じるしかありません」

意外と律儀な重野さんのメールと、稲の写真を見ながら、ひと夏じっと成長を見守り、いよいよ稲刈りの日を迎えました。



農家の重野さんから送られてくるたくさんの写真で、稲の成長を見守ることが出来ました。

一粒一粒に宿っているもの

米山プリンセスは、おいしく安全な米づくりを目指し、市が定めた品質、食味、栽培方法などの厳しい基準をクリアした1等米のみが名乗れるお米です。

昨年は31の農家さんが栽培に取り組み、認証者は5者でした。

今年は32の生産者がその座を目指します。

今、米の世界は決して安泰ではありません。

猛暑や水不足で収穫量が減ったり、消費は右肩下がりだったり、いろいろな問題を抱えています。

そんな中で早植えは「少しでも早く新米を食卓へ」という挑戦でもありました。

関わらせてもらって3度目の稲刈り。

田植えの時はまだおちびちゃんだった苗が、真っ直ぐに伸びて凛とした姿に。

恒例の鎌での手刈りにも、最新のコンバインにもようやく慣れてきました。



利き手で鎌を持ち、もう一方の手で稲を軽く束ね、手前に一気に引くように刈る。手作業の稲刈りは腰にきます。

毎年こうして田んぼに通うたびに思うのです。

お米は、ただの主食でもなければ、スーパーで「買えばあるもの」ではないということを。

最近は、全国どこに行っても、つい田んぼに目が行ってしまいます。

お水はどうかな？

害虫にやられてないかな？

陽に当たられすぎてやられてないかな？

水不足や異常な猛暑の中、肥料を早めに蒔き、知恵を絞り、一粒一粒に、農家さんたちの工夫や心配や愛情、そして自然の恵みが宿っています。

お米の個性を味わう時間

令和の米騒動。

これは、お米や農業の問題だけではなく、私たちの食文化や暮らしの価値観そのものへの問いかけでもある気がします。

「当たり前にある」と思ってきたお米を見直す時代が来ています。

だからこそ、新米を手に入れたら、まずは炊きたての白いご飯に、お漬物とお味噌汁だけで食べてほしいと思います。

シンプルな食卓が、驚くほど贅沢に感じられます。

お米の甘みや香りは品種によっても違います。

早刈りの米には少し緑色のもみが混じります。

精米すると白くなりますが、その分独特のみずみずしい風味が出て、さっぱりした味わいになるのだとか。

そんなお米の個性を味わう時間は、何よりも贅沢です。

美味しいお米さえあれば、人は意外とそれだけで幸せを感じられるものです。

味の違いを楽しみながら、自分自身の為に、家族の為に、美味しいお米を選んでみませんか？

農家さんが丹精込めて育てられた一粒一粒をじっくり味わうことは、日本の自然や文化を見つめ直すことにも繋がります。

手塩にかけたプリンセスの誕生

そして、私が田植えや稲刈りをお手伝いした重野さんのお米の認証審査の結果は――

見事、今年も「米山プリンセス」に認証されました！

手塩にかけたプリンセスの誕生です。

おめでとうございます！

そのたゆまぬ努力と熱意に改めて敬意を表します。

「美味しいごはんにおかずはいらない」と言います。

料理があまり得意ではない私にはありがたい言葉です。

そんな言葉を忠実に守っている私の料理の腕前は永遠に発展途上です。

農家さんが大切に育てられたお米を、今日もありがたくいただきます。