身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第19回目は、「往診の活用方法」です。（構成：野辺五月）

「往診」という選択肢

Ｑ：近場の主治医が廃業してしまいました。そのうえ、姉が台所で足を滑らせて、骨折。今のところ、甥っ子がなんとかリハビリに送っているのですが、春から大学生で上京します。

診察はどうしようかと頭を悩ませています。通う以外の選択肢はないのでしょうか。

あるいは訪問看護（？）などを考えるべきなのでしょうか。私もよくわかっていません……。

Ａ：「通う以外の選択肢」……ずばり、あります。「往診」という選択肢です。

「往診」自体は昔からあって、町のお医者さんが近くの人の家をたずねてまわって、処置をしてくれる……というスタイルも、まさに「往診」ですね。

往診は、「医師がその都度、診療を行うもの」なので、突発的な病状の変化など気になるときだけでも使えます。地域の窓口としては、「在宅療養支援診療所」「在宅療養支援病院」という医療機関があります。特徴は、24時間連絡可能、かつ、診療をお願いできることなので、何かの折にはまず尋ねてみましょう。

ちなみに、ここ10年くらいの間に、往診専門の医療機関も、訪問看護ステーションと同様に増加しました。同時に訪問診療をやっているところもあります。

訪問診療と、往診ってどうちがう？

――ええと……訪問診療と、往診ってどうちがうの？

そう思う方もいらっしゃると思いますので、ちょっとだけ補足しますね。

往診が、「そのときどきにお医者さんに診察をお願いする（呼び出す）医療サービス」だとすれば、訪問診療は「計画的・定期的に診察してもらう医療サービス」です。「〇曜日の〇時」と約束して定期的に診療をしてもらうのは、訪問診療になります。

在宅医療といえば、この2つになります。

今回のケースは症状にもよりけりだと思いますが、リハビリに時間がかかったり、その他持病をもたれていたり心配な要因があるようでしたら、中長期的に考えて「訪問診療」を使う手もあります。今のところ問題ないのであれば、「往診」を頼める場所を先に調べて置くだけでもしておくとよいのではないでしょうか。

ちなみに、「在宅医療クリニック」の増加によって、歩けない・動けない状況の時や、感染症など、病院に行けないケースでも受け入れてくれる場所が増えました。

有名どころでいいますと、「ファストドクター」などのオンラインサービスも「在宅医療クリニック」です。※場所は地域によるばらつきもありますが。

在宅医療クリニックの探し方



イメージ（写真提供：Photo AC）

数も増えている分、もっと気楽に「在宅医療クリニック」に電話をして「往診をお願いしたいんだけど……」と相談するのもありかと思います。一医療関係者として、医療を中断するよりも、何かしらの形で繋がっていてほしいと切に願っています。

探し方ですが、最初は家の近くや住所検索で探しましょう。もしも既にケアマネジャーさんがついているようでしたら、教えてもらうことも可能なはずです。見つからない場合は地域の包括支援センターにききましょう。往診をしてくれる場所のリストを持っています。

そのリストから「自分たちにとって良い診療所」を探すときはHPを確認すること、先生が何科の方なのか、何科が多いのかを確認することも大切です。患者さんによって希望する条件は違うと思います。女医さんがいいとか、ベテランがいいとか、同年代が安心するなど……相性や事情もあります。自分達側の条件を知っておきましょう。

今回の件は残念ながら既に廃業されているとのことですが、かかりつけ医がいるならば、かかりつけ医に聞くのが一番です。今回のように廃業されるケースも今後増えていくと思いますので、次に病院に掛かるときで構いません。何科でも（総合病院でも）構いません。「いざというときにどこに掛かればいいのかを前もって知りたい」と相談しておく手もあります。

「往診」は介護の場合も、一般の人もどちらでも使えます。探すこと自体が簡単になってきており、これについては本当に良かったと思います。

まず一旦頼りにしてみる

ご予算ですが、訪問診療よりも往診の方が少しかかるようですが、これもケースバイケース。まずは相談しましょう。ニュースで断られるケースが報道されていますが、助けを求められる場所は複数あります。ケアマネージャー、包括支援センター、在宅医療クリニック、役所、どこから繋がっても構いません。人間なので、相性もあります。忙しい方も多いと思いますので、自分の気持ちに従って無理だと思ったら別の窓口へ向かっていただきたいです。（もちろん、医療の当事者としてはどこからでも、誰でもアクセスできる場を作りたい気持ちはありますが）

なお料金についてですが、例えば「訪問診療」の場合、ざっくり目安として、外来よりは高く、月6,000円〜8,000円（保険の割合によって変化・１割負担の場合）くらいでしょうか。「訪問診療」は定期的……月に2回をベースにしているところが多く、回数は状況に応じて医師と相談して選ぶことが出来ます。対する「往診」は単発（突発的）であるため、少し割高です。

昨今、自宅で出来る医療処置は大分増えました。

今回のケースとは異なりますが、特に脳梗塞の後、リハビリも含めて在宅という選択肢を取る方が増えたように感じるのも、この医療処置の幅の拡大がひとえに一役買っていると思われます。採血や胃ろうの管理……極端な話が「自宅で看取るまで」も、今は在宅医療クリニックで担っているケースがあります。いざというときのためにも、調べておく……まず一旦頼りにしてみることは悪い選択ではありません。

病院に行けない状況は、年をとれば、自分も周りも多くなっていくと思います。

医療関係者はそんな場合でも、薬を止めたり診察を諦めたりせずにすむよう、いろいろな方法を用意しようと日々取り組んでいます。制度が今後どうなっていくか、未知の部分はありますが、現状の制度を最大限利用していただきたいです。

「往診」に掛かるときに用意したいもの

最後に、いざ「往診」に掛かるときに用意したいものを見ておきましょう。

ずばり「お薬手帳」です。往診の場合ははじめてのお医者さまというケースも多いため、的確な治療を受けるためには「病歴、薬などのアレルギー、何の病気でどんな治療をしたのか」を知らせなくてはなりません。そのためにも「お薬手帳」があるとスムーズです。

同様に、かかりつけ医やよく使う病院からの「紹介状」が好まれるのも、同じ意図があってのことです。どちらもない場合は「病歴のメモ」を用意しましょう。



イメージ（写真提供：Photo AC）

それから、もうひとつの「用意したいもの＝こと」。今話題の言葉「ACP」です。東京都も推し進めている「ACP」……人生会議。これは、「どうやって自分が死んでいきたいか」「誰に連絡してほしいか」「何をしてほしくないか」を健康なうちに考えておくこと、記しておくことです。医療の施し方は選べます。

ACPについては、お笑い芸人がポスターになって外された事件で覚えている方もいらっしゃるかもしれません。実際に今患者の立場になっている方や、家族への配慮に欠けると炎上しましたが「もしもの時どうしたいかを、病気になってから考えるのではなく、普段から考えておこう」という言葉自体は意味があるもので、もっと啓蒙されていくべきだと考えています。

往診・訪問診療（在宅医療）は、医療行為にメニューがあり、自由に選べるため、さまざまな選択を可能にします。この記事をきっかけに、皆さんの選択肢に「在宅医療」が入ることを祈っています。