丸亀製麺の冷たいうどん2種登場♡まだ暑い9月にぴったりの味わい

丸亀製麺では、まだ暑さが残る9月に合わせ、冷たいうどんの新作2種を期間限定で販売します。『旨辛 豚つけ汁うどん』はラー油入りの甘辛つけ汁で1～3玉まで同一価格で楽しめ、食べ応え抜群。『柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん』は、オクラ入りとろろとしっとり鶏、爽やかな柑橘だれが相性抜群です。暑い日でもつるっと楽しめる、丸亀製麺ならではの冷うどんをぜひお試しください♡

旨辛 豚つけ汁うどんのこだわり

店内仕込みのやわらか豚しゃぶを特製だしに漬け込み、シャキシャキの小松菜ナムルとともに提供。

ラー油と温泉玉子入りの甘辛つけ汁が絡むことで、ボリュームたっぷりでもさっぱりと楽しめます。

1玉～3玉まで同一価格で、自分好みに薬味を追加して味変も可能。価格は各サイズ同一で提供。

柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどんの魅力



店舗で手切りしたやわらか鶏肉と、刻みオクラ入りのとろろを、爽やかな柑橘香るねぎ塩だれで仕上げました。レモンと甘酢のぶっかけだしが絡み、冷たいうどんとの相性も抜群。

暑い日でもつるりと楽しめ、さっぱりとした味わいで食欲が落ちても食べやすい一品です。

金額もリーズナブルなので、ぜひこの時期に食べてみてくださいね。

まだまだ暑い秋におすすめの冷うどん



さらに期間限定で『冷かけうどん』（小320円、並420円、大600円、得780円）や『すだちおろし冷かけうどん』（並550円、大730円、得910円）も登場。

だしと冷たいうどんの相性を追求し、徳島県産すだちや大根おろしで清涼感溢れる味わいを実現。9月の暑い日でも、さっぱりおいしい冷うどんを楽しめます。

丸亀製麺の冷たいうどんで“まだ夏”の9月を満喫♡



丸亀製麺では、期間限定で『旨辛 豚つけ汁うどん』や『柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん』など、暑さが残る9月にぴったりの冷うどんを提供します。

麺職人が打ち立て・茹でたてのうどんを提供し、食べ応えとさっぱり感を両立。暑い日でもつるっと食べられる冷たいうどんで、まだまだ夏気分の秋を存分に楽しんでください♡